Mamás famosas y sus hijas, tan parecidas que podrían pasar por hermanas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madres e hijas parecidas Credit: Instagram Myrka y Alexa, Angélica y Sofía, Gaby y Oriana, Carolina y Bárbara Camila... estas jovenes mujercitas no solo comparten genes con sus progenitoras sino que cada día se parecen más a ellas. Empezar galería Myrka Dellanos Madres e hijas parecidas Credit: Instagram La hermosa conductora tiene dura competencia en su propia casa pues su hija Alexa, de labios carnosos y grandes ojos almendrados como su madre, le sigue a la zaga en belleza. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Carolina Sandoval Alegres, simpáticas, abiertas... la venezolana y su primogénita, Barbara Camila, comparten sonrisas y a veces, corte de pelo. 2 de 13 Ver Todo Salma Hayek Valentina Paloma es cada vez más asidua a las alfombras rojas y sobre todo, a los desfiles de los que su madre es tan fanática. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Angélica Rivera Madres e hijas parecidas Credit: Carlos Alvarez/Getty Images// Instagram La gaviota puede estar bien orgullosa de su "pichona" Sofía, quien además de abrirse paso en la interpretación, crece compartiendo el mismo estilo que su madre. 4 de 13 Ver Todo Gaby Espino Oriana, la hija mayor de la actriz con su primer esposo, Cristobal Lander, es una bella muchachita de 13 años cuyo estilo se parece cada día más al de su progenitora. 5 de 13 Ver Todo Geraldine Bazán La hija mayor de la actriz con el también actor Gabriel Soto, ya se ha estrenado con éxito en las telenovelas. El parecido de las dos en innegable -¡tienen la misma naricita!- y seguiremos atentas a la trayectoria de esta pequeña estrella. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elizabeth Gutiérrez Kailey, la pequeña de la actriz con William Levy promete mucho con los genes de sus bellos padres. Por el momento, presume su sonrisa y la larga melena igual que su mamá. 7 de 13 Ver Todo Jennifer López Madres e hijas parecidas Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images No se puede poner en duda que Max y Emme son hijos de Marc Anthony, pues guardan gran parecido con el cantante nuyorican. Pero cada día más, Emme tiene rasgos como la mirada, y gestos como la sonrisa, igualitos a la Diva del Bronx, de la que también ha heredado la pasión por las prendas deportivas. 8 de 13 Ver Todo Birmania Ríos La periodista y su hija Valentina realmente parecen separadas al nacer con el rostro clavadito al de su progenitora. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bárbara Bermudo Mía, Camila y Sofía peinan largas melenas castañas como su querida mamá y estamos seguras que pasan grandes ratos "de chicas". 10 de 13 Ver Todo Adamari López La naricita, los ojos, la nariz... Alaïa, la hija de la puertorriqueña y Toni Costa, es igualita a la conductora. 11 de 13 Ver Todo Scarlet Ortiz La actriz venezolana solo tiene hermosas palabras para su hija, Bárbara Briana, con quien comparte una hermosa mirada y una sonrisa radiante. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes No una sino cinco mini Jackys viven en la casa de los Fuentes-Bracamontes, todas como princesas. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Mamás famosas y sus hijas, tan parecidas que podrían pasar por hermanas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.