¡La mamá de Elon Musk posa en traje de baño a los 74 años! Maye Musk, la madre del hombre más rico del mundo, rompe los esquemas sociales con su portada de Sports Illustrated luciendo además moda latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una larga carrera en el mundo del modelaje, Maye Musk se une al equipo del icónico Swimsuit Issue de Sports Illustrated. Junto a Kim Kardashian, Ciara y modelo de talla grande Yumi Nu, la mamá del CEO de Tesla, Elon Musk, protagonizó la portada que sale a la venta el próximo 19 de mayo. "Nunca ni soñé con algo así. ¿Por qué tendrían a una mujer de 74 años en su portada, especialmente en traje de baño?", bromeó Musk con PEOPLE. "Creo que hará que las mujeres de 70 años se sientan más cómodas cuando nadan, así como las mujeres de 20 y 30 años". Maye Musk Credit: Yu Tsai/SPORTS ILLUSTRATED En las fotos, Musk luce regia disfrutando del sol en Belize, portando trajes de baño perfectos para una señora tan chic y sofisticada como es ella. Su traje anaranjado con detalles de volantes fue creado por Maygel Coronel, una diseñadora colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando las mujeres van a la playa, somos un poco tímidas con nuestros cuerpos, pero los hombres caminan, se ven terribles y no les importa", explicó sobre el efecto de la portada. "¡Creo que no nos tiene que importar tanto!" Maye Musk, Elon Musk, Met Gala Maye Musk y Elon Musk en el Met Gala 2022.

