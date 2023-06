Maluma y su transformación física ¡más fit que nunca! Con estas reveladoras fotografías del antes y después de su gran cambio el cantante celebró su dedicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda que Maluma siempre ha contado entre los artistas más guapos del mundo de la música, pero acaba de publicar unas imágenes que nos dejaron boquiabiertas. En una serie de fotos que acaba de publicar el colombiano a su perfil de Instagram, presumió su gran cambio físico y sus abdominales tonificados, producto de su compromiso personal al atletismo y la nutrición. "Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión", se sinceró. Sin embargo, el cantante aclaró que seguirá adelante en su trayecto a cumplir con sus metas atléticas. "Falta mucho pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya! Les dije que viene ⭐️DON JUAN⭐️ y que me iban a ver como nunca antes.. AQUÍ ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! 👑", escribió. Maluma Credit: IG/Maluma Como era de esperar, sus fans quedaron maravilladas con las fotos y celebraron su gran esfuerzo. "Este es el resultado de la disciplina, la constancia y el amor propio", "Tu belleza exterior capturará miradas, pero tu belleza interior conquistará corazones", contaron entre los miles de comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien muchos celebraron el nuevo look, también vimos comentarios que prefirieron el "antes". "A mi me gusta mucho del 1 la verdad" y "Está mal que me guste más el de la primera foto?" escribieron sus fans.

