¡WOW! Maluma sorprende de nuevo como diseñador con estas prendas que te van a encantar El desfile más esperado de Colombiamoda 2022 en Medellín se llamó “El arte de los sueños” una colaboración del artista paisa y su hermana Manuela junto a una famosa marca. ¡Antójate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reconocido cantante colombiano Maluma y su hermana Manuela Londoño presidente de la Fundación el Arte de los Sueños se unieron a la marca colombiana Gef para lanzar una fabulosa colección de ropa deportiva este miércoles 27 de Julio en Medellín durante Colombiamoda 2022. Como verás en el vídeo arriba, el desfile al cual logramos asistir en primera fila, fue tan espectacular que nos enamoramos de todas las prendas que ya pueden adquirirse en el sitio web de la marca. Además un porcentaje de las ventas se destinará a esta fundación creada en el 2016 que apoya a 130 jóvenes a desarrollar su potencial y hacer realidad sus sueños a través del arte. La colección Maluma x Gef El Arte de los Sueños se definió por la tendencia genderless, es decir, sin género con looks urbanos, cómodos y utilitarios en una gama de color llena de positivismo y alegría. Los tonos de la colección se inspiraron en los cinco colores que representan el talento de los soñadores: el azul del canto, el amarillo de la percusión, el magenta del baile, el naranja de la composición y el verde del arte creativo. La hermana de Maluma, Manuela Londoño, orgullosa y satisfecha con el resultado de esta propuesta dijo: "El objetivo con esta colaboración es que los fondos que entren a El Arte de los Sueños nos ayuden a seguir construyendo y transformando vidas, que el arte no solo se quede en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Que los soñadores y sus familias tengan una mejor calidad de vida, que los empoderemos y les demos motivos para salir adelante, para que encuentren un incentivo y una motivación". Maluma GEF Credit: Cortesia GEF Colombia En palabras de Maluma quien participó activamente junto al equipo creativo de Gef, la colección es la expresión de muchos sentimientos, sueños, gustos y estilos. "Coincidimos no sólo en moda sino en tendencias tan fuertes como el tema de la inclusión, pero también en la solidaridad, la música, el color, la juventud y el optimismo". Dentro de las prendas más codiciadas están los joggers, hoodies, t-shirts, medias y accesorios. El denim también estuvo presente en opciones como jeans, shorts, chalecos y chaquetas; diseños con siluetas de volúmenes focalizados, bloques de tonalidades azules y contrastes de texturas. Para los amantes de las chaquetas, además de las opciones de denim, se diseñó una bomber jacket de gran volumen. La colaboración también trae una serie de íconos gráficos expuestos fuera de la ropa como las grandes marquillas naranjas con el nombre de la colección y la talla de cada prenda además de la imagen de la mascota de Maluma, un dóberman llamado Buda, que lo acompaña en todos sus viajes. Otro aspecto interesante que muestra el compromiso con el medio ambiente es que gran parte de la colección fue confeccionada con algodón sostenible y en la elaboración del denim se usaron colorantes biodegradables. Hubo igualmente un ahorro hasta del 40% de agua en los procesos de lavado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Antójate! Maluma x Gef El Arte de los Sueños, ya está disponible online para que hagas tus pedido desde cualquier lugar. Si te gustaron no sólo los diseños sino la bella historia detrás de esta propuesta tan fashion no dejes de apoyar a los soñadores siguiéndoles en sus redes @elartedelossueños @maluma @geffrance y comentando con el hashtag #MALUMAXGEFELARTEDELOSSUEÑOS

