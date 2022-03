Maluma vs. la Reina Isabel: el duelo fashion más inesperado ¿quién luce mejor? El cantante colombiano y la monarca inglesa tienen en común su amor por este accesorio, eso sí, cada uno a su estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma vs Isabel II en parís Credit: Jacopo Raule/ GC Images// WPA Pool/ Getty Images Maluma se ha convertido en todo un icono de estilo. Con sus apuestas vanguardistas y arriesgadas, el colombiano destaca no solo en el mundo de la música, sino también en la moda. Prueba de ello es su papel en la campaña publicitaria de Versace para esta primavera, su asistencia a la última gala del Met o su presencia en la más reciente Semana de la moda de Paris, donde firmas como Balenciaga o Chanel han presentado sus propuestas para el próximo otoño invierno. Hemos podido ver al cantante de Hawai asistiendo a los desfiles de Valentino y Louis Vuitton, además de al showroom de Lanvin, donde pudo disfrutar de las últimas creaciones de la firma en privado. Siempre a la última gracias al estilista nigeriano Ugo Mozie, el protagonista de Marry Me se ha paseado por la Ciudad de La Luz una semana después de incursionar en la industria de la perfumería con su propia línea de perfumes Royalty By Maluma. Precisamente en una de sus salidas por la capital francesa le vimos con un accesorio poco común en el repertorio masculino. Se trata de un pañuelo estampado que el artista lució en la cabeza al estilo abuelita, es decir anudado en el mentón. Maluma vs Isabel II en parís Credit: Jacopo Raule/ GC Images Al parecer, el cantante de Hawai quiso ocultar así su nuevo look rubio platino con un corazón roto en la parte trasera de la cabeza, que debutó horas más tarde en el desfile de Valentino. Maluma vs Isabel II en parís Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group Pero si hay alguien en el mundo famoso por llevar así los pañuelos es la Reina Isabel II de Inglaterra, quien a sus 93 años, no solo posee una extensísima colección de sombreros en todos los colores imaginables, también pañoletas que ama usar para sus salidas al campo e incluso en ocasiones más formales. Maluma vs Isabel II en parís Credit: Splash News/ The Grosby Group//Max Mumbi/ Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pañuelo de Maluma, con vivos colores morado, naranja, azul, amarillo… es mucho menos discreto que los que suele emplear la monarca, con estampados florales en tonos pastel y a juego con sus abrigos. Pero podemos imaginarnos a la perfección a los dos conversando sobre moda mientras toman el té. ¿Quién lució mejor?

