Maluma y Rauw Alejandro impactan en la semana de la moda en París Maluma estrena nuevo look y Rauw opta por lo casual. ¿Qué opinas de sus looks? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir maluma, rauw alejandro Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images Los latinos han dicho "presente" en la semana de la moda en París. En estos momentos, las marcas más codiciadas de la alta costura están desfilando sus colecciones primavera verano 2024 en la capital de la moda. Por supuesto, las celebridades nunca se pierden estos eventos, así que las primeras filas han estado llenas de estrellas como Beyonce y Kim Kardashian, pero también hemos visto varias de nuestros artistas del mundo hispano. En el desfile de Givenchy, vimos a nada más y nada menos que dos de los cantantes más populares de la música latinoamericana– Maluma y Rauw Alejandro. Maluma Credit: Jacopo Raule/Getty Images El "Papi Juancho" nos dejó boquiabiertas con su cambio de look, dejando atrás sus recogidos y trenzas y luciendo su cabello al natural. El nuevo estilo fue el toque perfecto para su atuendo de Givenchy. Maluma Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images Para la ocasion, el cantante vistió un jean ancho, un blazer negro y botas en un tono rojo bien llamativo. Rauw Alejandro Credit: Jacopo Raule/Getty Images En el mismo evento, vimos a Rauw Alejandro sin su comprometida Rosalía optando por un look más casual. Eligió vestir un enterizo verde doblado a la mitad y una camiseta negra clásica, la cual nos dejó ver sus tatuajes. Completó el look con sus trenzas azules características. Rauw Alejandro Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál fue tu look preferido?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma y Rauw Alejandro impactan en la semana de la moda en París

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.