Maluma se convierte en el primer hombre en engalanar la portada de la revista Elle El cantante colombiano vuelve a hacer historia con este reconocimiento Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los latinos están arrasando y de que manera. No solo en el mercado de habla hispana, sino en el mundo entero y en todos los idiomas. Y es que nuestra música es única y tenemos los mejores exponentes, entre ellos hay un colombiano que gracias a su carisma, talento y dedicación está logrando lo que solo algunos han podido y está llegando a otros niveles no solo en la música, sino también en la moda y muy pronto en el cine gracias a su nueva película junto a Jennifer López. Hablamos de Maluma, quien se acaba de convertir en el primer hombre en engalanar la portada de la revista Elle en su edición estadounidense. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es Maluma baby. Gracias Elle USA por escogerme como el primer hombre en ser la portada de la revista. Esto es historia", escribió el cantante junto a la foto de la portada que publicó en su cuenta de Instagram. "A seguir soñando parceros. De Colombia pal mundo". Así de orgullosos también nos sentimos todos los latinos al ver que el artista sigue rompiendo barreras y siendo el primero en muchas cosas. Recordemos que a finales del 2019 también engalanó una de las primeras cuatro portadas de la revista Harpers Bazaar. Nina García, la editora en jefe de Elle, que también es colombiana, expresó su orgullo y satisfacción por este gran logro. "Dicen que siempre hay una primera vez y por muchas razones no puedo estar más orgullosa de esta primera vez de Ella USA", escribió García junto a la imagen de la portada. "Primero, como colombiana me siento extremadamente orgullosa de tener a Maluma como nuestra primera portada de un hombre solo. Segundo, es todavía aún mejor tener la oportunidad de resaltar a un artista que ha inspirado a millones alrededor del mundo". En la foto de la portada, Maluma aparece con el pelo verde y un suéter estampado de Dior. Las imágenes dentro de la revista demuestran que el artista es uno de los más guapos de la industria y también uno de los mejor vestidos. Y es que, en sus diferentes apariciones en las alfombras y presentaciones musicales, el colombiano ha demostrado una y otra vez su gusto por la moda original, vanguardista y atrevida. En las diferentes imágenes que aparecen en la entrevista, el intérprete lleva diseños de Dior, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Balmain y Fendi. "Siempre he dicho que la música salvó mi vida, salvó la vida de mi familia", dijo el cantante en la entrevista de dicha publicación. "Para mí, la música lo es todo". ¡Felicidades parcero!

