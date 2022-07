Ya está aquí la nueva colección veraniega de Royalty by Maluma ¡y estas son nuestras prendas favoritas! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía Además de ponernos a bailar con sus pegajosos temas, Maluma quiere vestirnos este verano con su nueva colección protagonizada por estampados tropicales que homenajean a las colombianas Santa Marta y Cartagena, así como a Miami y Hawái. Un cóctel perfecto para la temporada disponible en tallas desde la XS a la XXXL. Empezar galería Ganchillo multicolor Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía El crochet es uno de los tejidos que no puede faltar en verano. Nos encanta este short de tiro alto en colores alegres, que además puedes combinar con un top estilo halter a juego. Shorts de rayas. $69.50. macys.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sexis aberturas Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía Por supuesto en la colección encontrarás piezas bien sexy como este vestido ajustado, fruncido y con aberturas en los costados. Vestido. $99.50.macys.com 2 de 8 Ver Todo Hombre vanguardista Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía Las piezas masculinas, como esta chaqueta ancha, trasladan el espíritu fashionista del cantante a la realidad. El estampado playero grita "verano" por los cuatro costados. Chaqueta con cremallera. $129.50. macys.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Piezas de tendencia Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía En la colección encontramos muchos estampados en prendas masculinas y femeninas, permitiendo a las parejas que lo deseen vestir combinadas. Esta falda pantalón, además de moderna, es muy favorecedora. Falda pantalón satinada. $69.50. macys.com 4 de 8 Ver Todo Clásico renovado Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía ¿Qué sería de una noche de fiesta en Miami sin un vestido body-con? El de la colección de Maluma está confeccionado en tejido metalizado y disponible en tres colores, pero este rosa chicle es que más nos gusta y es perfecto para apuntarse a la tendencia Barbiecore. Vestido bodycon. $89.50. macys.com 5 de 8 Ver Todo Original y atrevido Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía No, tus ojos no te engañan. Cada pernera de este pantalón masculino tiene un estampado diferente. En un lado tropical en tonos cálidos, en el otro postales de viaje en tonos fríos. Dos de los prints estrella de la línea de verano. Pantalón. $99.50. macys.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Combinación ganadora Maluma nueva colección verano Credit: Cotesía Aunque las prendas son fáciles de combinar con pieza lisas que seguro tiene en tu clóset, este conjunto de cropped top con cuello halter y pantalón palazzo de tiro alto con estampado tropical en tonos rosados y anaranjados nos ha conquistado. Pantalón ancho. $79.50. macys.com 7 de 8 Ver Todo Del día a la noche Maluma nueva colección verano Credit: Cortesía Este vestido anudado en azul y blanco está diseñado a conjunto con un bikini pero, si cambiamos las chancletas por unas sandalias de tacón, también es ideal para salir a cenar y de fiesta. Cover-up. $99.50.macys.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

