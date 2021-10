¡Estilo Maluma! Repasamos los mejores looks del colombiano más fashionista Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks de Maluma Credit: Getty Images El romance de Maluma con la moda puede igualarse al de su pasión por la música. Con su singular estilo, el cantante urbano ha conseguido ser imagen de Calvin Klein, colaborar con Balmain, ser vestido por Dior, Moschino, Versace y Valentino; desfilar en Milán, ser portada de Rolling Stone junto a Madonna y anuncia que sacará su propia colección en colaboración con Macy's. Mira algunos de sus looks más impactantes. Empezar galería Estreno de gala Mejores looks de Maluma Credit: Kevin Mazur/MG19/ Getty Images En su primera vez en la gala del Met en el año 2019, Maluma no defraudó y se presentó con este original esmoquin estampado de Moschino creado por Jeremy Scott. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio A la medida Mejores looks de Maluma Credit: Alexander Tamargo/ Getty Images Este llamativo conjunto fucsia de chaqueta oversize, pantalones bombacho y faldón de lentejuelas ha sido confeccionado para el cantante por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, para la gira actual del artista Papi Juancho. 2 de 12 Ver Todo Apuesta bicolor Mejores looks de Maluma Credit: NBC Universal Para visitar The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el cantante lució un original atuendo de suéter, camisa y pantalón ancho en tonos azules y café, en el que destacaron también sus zapatillas, las Travis Scott x Air Jordan 1 High OG, de Nike; un modelo de tenis muy codiciado por la escasez de existencias.

En esta entrevista, Maluma reveló que lanzará una colección con Macy's que se llamará Royalty. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Fashion victim Mejores looks Maluma Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Dsquared2 Aprovechando uno de sus viajes por Europa, le vimos en la primera fila de varios desfiles de moda masculina en Milán, como el de Dsquared2, luciendo un traje de la marca con un llamativo estampado multicolor y detalles de flecos en las solapas. 4 de 12 Ver Todo Retrato singular Uno de los productos destacados del merchandising del cantante son las sudaderas con el original retrato obra del artista colombiano Federico Uribe. Los colores pastel le sientan fenomenal a la estrella de la música. 5 de 12 Ver Todo Inspiración Miami Mejores looks de Maluma Credit: Jeff Kravitz/MTV VMAs 2020/ Getty Images Este traje de dos piezas y camisa en amarillo neón de Balmain fue la opción del colombiano para actuar en los MTV Video Music Awards en 2020. De aquí nació la idea de colaborar en una colección cápsula inspirada en Miami, convirtiendo a Maluma en la segunda persona y primer latino en colaborar activamente en el diseño de una línea con la marca francesa. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Raya diplomática Mejores looks de Maluma Credit: Alexander Tamargo/ Getty Images Así de apuesto vimos al cantante en una fiesta que ofreció Pharrell en Miami, con un traje de rayas sin camisa firmado por Balmain y un peludo acompañante. 7 de 12 Ver Todo Verde esperanza Mejores looks de Maluma Credit: Jamie McCarthy/ Getty Images Antes de su actuación en un concierto benéfico en Nueva York, posó así de interesante con este vanguardista traje satinado de dos piezas en color esmeralda, con cordones entrelazados en las mangas y las perneras. 8 de 12 Ver Todo Blanco y radiante El director creativo de la línea masculina de Dior, Kim Jones, diseñó el vestuario de la gira del cantante urbano que se vio cancelada por la llegada de la pandemia. Pero nos dejaron estas instantáneas en las que el colombiano luce algunos diseños de la firma francesa. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cowboy colombiano Mejores looks de Maluma Credit: Sean Zanni/ Patrick McMullan En la gala del Met de este año, Maluma asistió en el séquito de Versace, ataviado con este traje de cowboy en cuero rojo, camisa dorada y guante enjoyado. ¡Botas vaqueras incluidas! 10 de 12 Ver Todo Showman de oro Mejores looks de Maluma Credit: Victor Virgile/ Gamma-Rapho En la Semana de la Moda masculina de Milán en 2018, le robó todo el protagonismo a los modelos en el desfile de Dolce & Gabbana, al actuar en la pasarela con este traje de corte clásico en lamé dorado de la firma italiana. 11 de 12 Ver Todo Con todo y tacones Aunque fue muy criticado por la elección de este calzado con el que anunció su colaboración con Wisin y Yandel, a nosotros nos parece que esos botines tornasolados quedan muy bien con el conjunto en blanco con múltiples cremalleras de Dsquared2. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Estilo Maluma! Repasamos los mejores looks del colombiano más fashionista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.