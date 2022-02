Tienes que ver cómo llegó Maluma a la presentación especial de su nueva película junto a JLo El artista eligió un atuendo bastante moderno y diferente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No se puede negar que Maluma se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes de los últimos tiempos. Y es que desde que lanzó su carrera, el cantante colombiano no ha parado de trabajar y de lanzar canciones que se han convertido en grandes hits internacionales. Además, el artista se ha convertido en todo un ícono de moda e incluso realizó una colección con Balmain y hace poco se convirtió en el nuevo embajador de Versace. Si bien ha logrado increíbles cosas a su corta edad, el artista no se detiene. Este próximo viernes 11 de febrero el artista debutará en la pantalla grande junto a Jennifer López en la película Marry Me. Precisamente hace unas horas se llevó a cabo una presentación especial, en Los Ángeles, de este film y tenemos que decir que el artista no pasó desapercibido. Y es que el colombiano llegó a la alfombra con un look moderno y diferente. Lo vimos con pantalón blanco de seda, suéter de cuello alto, también en color blanco y un abrigo verde estampado atado a la cintura. Comparado con otros looks que ha llevado al cantante a importantes eventos, este nos dejó un poco sorprendidos, sobre todo, tratándose de una ocasión tan importante. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Maluma, pelicula Marry Me Credit: Steve Granitz/FilmMagic Obviamente el reggaetonero luce increíble con lo que sea que se ponga y esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, esperábamos un look mucho más elegante que hiciera juego con el hermoso vestido blanco de encaje que llevó JLo. ¿Qué te pareció su atuendo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver cómo llegó Maluma a la presentación especial de su nueva película junto a JLo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.