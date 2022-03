Maluma se prepara para lanzar su primera colección de fragancias La primera colección, King and Queen, incluye cuatro perfumes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Maluma es uno de los artistas más populares y queridos de los últimos tiempos. Y es que, gracias a su increíble talento, el artista ha sido merecedor de algunos de los galardones más importantes de la música y se ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Además de su haberse presentado en los escenarios más importantes y hacer su debut en Hollywood junto a Jennifer López, el colombiano también se ha ganado un espacio importante en el mundo de la moda. Recordemos que el año pasado, el cantante realizó una pequeña colección de ropa junto a Balmain, y hace unos meses se convirtió en el nuevo embajador de Versace. Ahora, Papi Juancho, sorprende a sus fanáticos con otra aventura, esta vez en el mundo de la belleza con el lanzamiento de su nueva marca, Royalty by Maluma. El primer lanzamiento de este proyecto es una colección de cuatro perfumes inspirados en el poder de las piedras preciosas. La colección King and Queen incluye dos fragancias para hombres y dos para mujeres. Cada fragancia cuesta $45 y estarán disponibles este próximo 4 de marzo en royaltybymaluma.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La marca ya tiene su propia página de Instagram y en un video de introducción escribieron, "introducimos Royalty by Maluma, una lujosa y moderna marca de fragancias que puede transformar las rutinas diarias en experiencias reales". Al parecer estas fragancias nos harán sentir a todos como reyes y reinas, ¿será?

