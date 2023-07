Karol G, Maluma, J Balvin, Anitta... Los artistas latinos dejan huella en la Semana de la Moda de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton// Pascal Le Segretain/Getty Images// Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Los artistas latinos se han destacado en la última Semana de la Moda Masculina de París, donde vimos las propuestas primavera/verano de los primeros nombres de la moda, sentándose en primera fila con atuendos de lo más fashionista. Empezar galería Karol G Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Con un nuevo colo de pelo, La Bichota asistió al desfile de Jacquemus en el Palacio de Versalles con este delicado vestido blanco que le hizo ver como una diosa. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Pierre Suu/WireImage En el mismo show de Jacquemus vimos a la mexicana, también de blanco, con un traje de líneas limpias, pantalón holgado y minibolso. 2 de 7 Ver Todo Rauw Alejandro Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images El cantante dijo presente en varios de los desfiles, como Loewe, Dior o Kenzo, donde lució este original top de rayas y un amplísimo pantalón. 3 de 7 Ver Todo Anuncio J Balvin y Valentina Ferrer Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Marc Piasecki/WireImage El colombiano y su pareja, sacaron sus mejores galas para posar en los desfiles de Louis Vuitton, que parecía un desfile de estrellas más que de moda, y de Dior. La argentina eligió un top y un pantalón decorados con el anagrama de la firma francesa mientras que el cantante optó por la elegancia clásica de una camisa blanca. 4 de 7 Ver Todo Maluma Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Una de las grandes sensaciones en esta Semana de la Moda ha sido la aparición del cantante y su nuevo cambio de look. Con el cabello más largo, pudimos ver a Papi Juancho en los shows de Louis Vuitton, Dior y Givenchy, para el que optó por pantalones de mezclilla estilo cargo, botas de combate de color rojizo y americana negra. No faltó su impresionante collar en honor a su perro. 5 de 7 Ver Todo Anitta Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton La cantante brasileña fue una de las numerosas estrellas que acudieron al espectacular desfile de Louis Vuitton en el Point Neuf de la capital francesa. Con un sexy brasier amarillo, presumió un conjunto de mezclilla gris con el anagrama de la firma en pedrería brillante. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sebastián Yatra Latinos en la semana de la moda de Paris junio 2023 Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton El cantante colombiano también estuvo presente en el debut de Pharrell como diseñador para Louis Vuitton, con una camisa satinada de color perla y pantalón negro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

