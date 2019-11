Maluma y J Balvin engalan la primera portada de la revista Harpers Bazaar Men By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los latinos están acabando y de qué manera. No solo en el mercado de habla hispana, sino en el mundo entero y en todos los idiomas. Y es que nuestra música es única y tenemos los mejores exponentes, entre ellos dos colombianos que gracias a su carisma, talento y dedicación están logrando lo que muy pocos han podido y están llegando a otros niveles no solo en la música sino también en la moda. Hablamos de Maluma y J Balvin, quienes orgullosamente engalanan la primera portada de Harpers Bazaar Men. ¡Wow! La prestigiosa revista tiene ya 150 años en el mercado con una revista para mujeres. Pero ahora decidieron lanzar la versión para hombres y entre los artistas que fueron elegidos para engalanar una de las portadas, está Maluma. El cantante aparece ataviado con un look de pantalón blanco y camisa transparente de dos tonos, ambas piezas de Dior. “Quiero mostrarle al mundo la cultura de mi país las cosas bellas que tenemos y que nadie conoce”, dijo el colombiano en la entrevista que viene acompañada de las increíbles fotos. En otra de las versiones de la primera portada de la revista para hombres aparece el querido J Balvin. El artista luce impecable con una chaqueta gris, camisa del mismo color y pantalón crema, también de Dior. “Estoy agradecido por las cosas que he logrado y por las oportunidades que me han llegado”, dijo el cantante en la entrevista con la publicación. “Pero todavía hay mucho trabajo por hacer y muchos sueños que cumplir”. Los artista Travis Scott y Orville Peck también forman parte de las increíble portadas. Además, Kim Jones, el director creativo de la línea masculina de Dior, fungió como editor invitado. La verdad es que estamos muy orgullosos de ustedes chicos. Sigan rompiendo barreras. Advertisement EDIT POST

