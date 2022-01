Maluma es la imagen de la nueva campaña de Versace y tienes que ver quién lo acompaña El cantante colombiano luce increíble en la fotos de la campaña, en las que aparece con diseños supercool y modernos de la prestigiosa marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No se puede negar que Maluma se ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes de los últimos tiempos. Y es que desde que lanzó su carrera, el cantante colombiano no ha parado de trabajar y de lanzar canciones que se han convertido en grandes hits internacionales. Lo mejor es que el reggaetonero no se ha limitado y muy pronto lo veremos en la pantalla grande junto a Jennifer López en la película Marry Me. El año pasado también exploró su lado fashion cuando se unió a Balmain para lanzar una colección de ropa de edición limitada para hombres. Ahora el galardonado colombiano está cautivando a todos con su nuevo rol de modelo. Resulta que el guapo artista se acaba de convertir en la imagen de la campaña de la nueva colección de hombre de Versace. "Eres una superestrella", escribió Donatella en unas fotos de la campaña que el cantante publicó en su cuenta de Instagram. "El mundo no está listo para ver estas fotos de ti. Eres nuestro rey Versace. Te amo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En las imágenes se ve al también compositor con looks supercool y modernos de la marca, como un smoking de fucsia, un jacket deportivo, una chaqueta azul turquesa de cuero y un ceñido suéter de vinilo rosado. En la campaña, Maluma también lleva algunos accesorios como un bolso, bufanda y lentes. Maluma, versace Credit: Instagram/Maluma/Mert & Marcus El cantante se ve bellísimo en las fotos de la campaña, pero no podemos negar que la imagen más bella es en la que aparece junto a su perro Buda, quien luce hermoso y por su puesto, también modeló una de las bufandas de la colección.

