Maluma lució un mensaje oculto en la bufanda de su look de la gala del Met Con la ayuda de Hugo Boss, el colombiano rindió tributo al difunto diseñador Karl Lagerfeld. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las amantes de la moda, la gala del Met fue una de las noches más esperadas del año. Entre los invitados al evento en honor a la carrera de Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, Fendi y Chloe, vimos a muchas de nuestras estrellas favoritas incluyendo algunos de los latino más fashion. Y aunque las chicas con sus vestidos fabulosos fueron de los looks más hablados, Maluma llamó nuestra atención con un detalle sutil. Maluma, gala del met Credit: John Shearer/WireImage Para crear el look exclusivo del cantante colombiano, Marco Falcioni, vicepresidente sénior de dirección creativa de Hugo Boss, se inspiró directamente en un lookbook de primavera/verano que fue fotografiado por el propio Karl en 1998 para la marca. El conjunto consta de una camisa sin mangas y un pantalón a juego, confeccionados de cuero en tono gris. Complementó el look con una bufanda de seda adornada con flecos y un mensaje muy especial. Maluma, gala del met Credit: Cortesía de HUGO BOSS Bordada con hilo blanco, la bufanda llevaba las palabras de Karl Lagerfeld de una nota escrita a mano dirigida al antiguo diseñador de Hugo Boss. En 1998, Lagerfeld le mandó un mensaje celebrando su nominación a director creativo de la marca: "Estimado amigo, mucha suerte en tu nominación. Estoy muy feliz por tí. Mis mejores deseos, Karl Lagerfeld". Maluma, gala del met Credit: Cortesía de HUGO BOSS "Estamos encantados de estar de vuelta en la Gala del Met y orgullosos de compartir este pedacito de historia con Karl", dijo Falcioni. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas del look?

