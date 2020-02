Maluma se convierte en la nueva imagen de Calvin Klein El cantante colombiano es el único latino en la nueva campaña de la marca. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda alguna Maluma se ha convertido en uno de los cantantes más populares y queridos del mundo. Y es que su talento y carisma lo ha llevado a colocarse en un lugar privilegiado en el mundo de la música. Eso sí, tenemos que admitir que también es uno de los artistas más guapos y sexy, algo que le ha ganado la reputación de rompecorazones. De hecho, en el 2018 fue elegido el hombre más sexy de People en español. Ahora gracias a ese sexapil y por supuesto a su exitosa carrera, el cantante se convirtió en la nueva imagen de la popular marca estadounidense Calvin Klein. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNEl reggaetonero colombiano aparece es el único latino que aparece en la nueva campaña de la marca en la que aparece junto a la modelo Kendall Jenner, los cantantes Justin Bieber y SZA, la modelo transgénero Hunter Schafer, el cantante chino Lay Zhang y el rapero Lil Nas. “Lo logramos mamá”, escribió el cantante junto al video que publicó en sus redes. “De Medallo [Medellín, Colombia] pal mundo. Acéptalo”. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom En la primera parte del video de la campaña publicitaria, Maluma luce supersexy portando tan solo unos boxers y medias blancas de la marca y dejando al descubierto sus increíbles abdominales. En el video, el cantante también aparece haciendo sexy movimientos de baile que seguro han dejado a más de una sin aliento. En otra parte del video lo vemos luciendo un pantalón blanco y una camiseta sin magas del mismo color. Pero lo mejor de todo es escucharlo decir, “es Maluma baby, Deal with it (acéptalo)”. Deal with it es el nombre de la nueva campaña de la marca. ¡Felicidades Maluma! Advertisement

