Maluma se disfraza y se pone peluca para ir de compras ¡mira el video! El cantante colombiano quiso pasar desapercibido durante su visita a una famosa tienda de departamentos en Los Ángeles y esto fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el plan de pasar desapercibido durante un día de compras, Maluma se disfrazó y hasta usó una peluca de color azul para que no lo reconocieran durante su visita a una famosa tienda de departamentos en Los Ángeles, California. El cantante colombiano, quien se encuentra promocionando su nueva colección de ropa para el verano llamada Royalty by Maluma, publicó un divertido video en sus redes sociales en el que mostró cómo se preparó para salir a las calles de la ciudad californiana y mostrar la selección de pelucas que tuvo para escoger para usar en su disfraz. "Vamos a ir de shopping, nos vamos a Macy's a comprar mi propia colección, diseñada por mí", dijo entre risas a la cámara en el clip. El intérprete de éxitos como "Felices los 4" y "Borró cassette" primero se colocó una peluca de estilo afro y comenzó a bailar una canción de la fallecida estrella cubana Celia Cruz. Luego, se probó otra de color azul y cabello lacio con la que aseguró en forma de broma que se parecía a Marco Antonio Solis. La línea de ropa está diseñada en colaboración con Reunited Clothing y está dirigida para hombres y mujeres. Presenta una amplia gama de colores vivos y estampados que destaca la personalidad y el estilo fresco y divertido que lo caracteriza: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era importante para mí compartir en esta colección un poco más de la costa colombiana que tanto me inspira como Cartagena y Santa Marta, que tienen aguas cristalinas, playas pintorescas y mi amor por la escena isleña. En nuestra colección de Invierno 2022, mi ciudad natal de Medellín fue de inspiración y esta colección, toma al lado de la playa de Colombia que muchos quizás no conozcan. Y quiero continuar compartiendo a Colombia con el mundo en todos los sentidos", contó el reguetonero sobre su inspiración en un comunicado.

