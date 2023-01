¡Feliz cumpleaños Maluma! Mira los looks que le han convertido en un auténtico papacito Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maluma cumpleaños look papacito Credit: Steve Granitz/FilmMagic// Kate Green/Getty Images for MTV// Arturo Holmes/WireImage El cantante colombiano sopla las velas el 28 de enero y a lo largo de su exitosa carrera ha demostrado que la moda es bien importante para él, llegando a sacar su propia colección Royalty by Maluma. Además, el también actor, quien se atreve con todo tipo de prendas, es imagen de Versace y un fijo en las Semanas de la Moda. Estos son los looks más recientes del polifacético artista que nos han conquistado. Empezar galería Combinación ecléctica Maluma cumpleaños look papacito Credit: Ilya S. Savenok/Getty Images for Contraluz En 2022 emprendió en el mundo de los licores con una marca de mezcal. Para su presentación en Brookyln, además de ir muy bien acompañado por su perro Buda, lució un chaleco de punto a rayas y una original guirnalda de borlas como accesorio. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Twist al clásico Maluma cumpleaños look papacito Credit: Arturo Holmes/WireImage El cantante colombiano sabe mezclar como nadie distintas tendencias y esta chaqueta de punto de Chanel en color rosa es la mejor prueba de ello. Maluma la combinó desabotonada con varios collares, pantalón blanco y zapatillas deportivas. 2 de 10 Ver Todo Día relajado Maluma cumpleaños look papacito Credit: Cassidy Sparrow/ Getty Images for Hennessy USA Esa sonrisa canalla conquista a cualquiera y el artista es un experto en utilizarla. ¿Habéis visto a un hombre al que le queden mejor unos pantalones bombacho bicolor o las zapatillas con suela tipo track? 3 de 10 Ver Todo Anuncio Gala insolente Maluma cumpleaños look papacito Credit: John Parra/Telemundo via Getty Images Si se hubiera puesto un traje de raya diplomática al uso... no sería Maluma. En los Premios Billboard de la Música Latina sorprendió con este diseño de saco y bermudas en azul marino, que combinó con calcetines altos y mocasines embellecidos. Un estilo que también ha lucido sobre los escenarios. 4 de 10 Ver Todo Apuesta arriesgada Maluma cumpleaños look papacito Credit: Steve Granitz/FilmMagic Jennifer López llegó con un coqueto vestido de encaje blanco a una presentación especial de Marry Me en Los Ángeles, y el reggaetonero apareció también de blanco, y con un peculiar abrigo verde con estampado de lunares y parta de gallo. 5 de 10 Ver Todo It-boy Maluma cumpleaños look papacito Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images En marzo de 2022 asistió como invitado a un desfile de Valentino en París, donde le vimos con esta chaqueta de inspiración galáctica, blusa morada y pantalones marrones de la firma italiana. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aire bohemio Maluma cumpleaños look papacito Credit: Christian Vierig/Getty Images Meses más tarde, en julio, volvimos a verlo en la capital francesa, en esta ocasión de camino al show de Jean Paul Gaultier, para lo que optó por un original enterizo en colores tierra con estampado abstracto y con paneles de mezclilla, con el efecto de que llevaba jeans, pero no. Encima un poncho con los mismos estampados, todo de la firma francesa, y su ya famosa cadena en honor a su perro. 7 de 10 Ver Todo Look casual Maluma cumpleaños look papacito Credit: Jason Mendez/Getty Images Nos encanta la buena vibra que transmite el empresario. En otro acto de presentación de su mezcal Contraluz, lució pantalones de mezclilla anchos y una camisa marrón con flores rojas bordadas. 8 de 10 Ver Todo Tipo duro Maluma cumpleaños look papacito Credit: Kate Green/Getty Images for MTV En la alfombra de los MTV EMAs de 2021 posó con este atuendo de Versace. Confeccionado en cuero, con correas y argollas de los que colgaban adornos en forma de colmillos de tigre, sacó su lado de "chico malo". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre original Maluma cumpleaños look papacito Credit: Instagram Su pasión por a moda le ha llevado, además de al front row de los defiles, a lanzar su propia línea de perfumes y de ropa en colaboración con Macy's. Este traje formó parte de una de las colecciones y a pesar de la silueta clásica de la chaqueta con solapas, vemos su firma en el uso de faldones, la ausencia de camisa y la combinación con chancletas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

