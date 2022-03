Maluma lanza su primera colección de ropa ¡Aquí los detalles! No te pierdas esta línea asequible llena de piezas inspiradas en su estilo personal Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma se ha destacado como ícono de la moda masculina y trabajando con marcas tan importantes como Versace y Balmain. Ahora, ha llegado el momento perfecto para que el artista colombiano lance su propia colección de moda, Royalty by Maluma. "El significado de la 'Royalty' es tratar a los demás con respeto, amor y comprensión. Quiero que todos se sientan como reyes y reinas cuando se vistan de esta colección", explicó Maluma en un comunicado oficial. Royalty by Maluma Credit: Cortesía de Royalty by Maluma Junto a Reunited Clothing y Macy's, el Papi Juancho creó una colección de piezas para mujeres y hombres que captura perfectamente la vibra de su música, su personalidad carismática y su ciudad natal de Medellín. Cuando vimos las piezas por primera vez, quedamos enamoradas de los colores vivos, los diseños modernos y los toques personales de Maluma, como su sello de corona y detalles de perla. Royalty by Maluma Credit: Cortesía de Royalty by Maluma "Royalty by Maluma es una mezcla única de mi cultura latina y mi amor por la moda, con looks llenos de estilo que pueden lucirse en cualquier lugar y que son versátiles para salir por la noche o llevar todos los días", expresó. Royalty by Maluma Credit: Cortesía de Royalty by Maluma La inclusividad fue sumamente importante para este nuevo lanzamiento, asi que las piezas están disponibles en tallas XS a XXL y los precios asequibles que van desde $39.50-$179.00. Desde hoy, Royalty by Maluma ya está disponible en tiendas selectas de Macy's y en macys.com con envíos mundiales. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿La mejor noticia de todas? Esta no será la última colección que vemos de Maluma. "Este será el primero de muchos lanzamientos de mi colección, que espero inspire a mis fans a soñar". Royalty by Maluma bus Royalty by Maluma en Macy's. | Credit: Cortesía de Royalty by Maluma

