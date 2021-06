Mira cómo luce la divertida y moderna colección de lentes de Maluma El cantante colombiano se unió a la popular marca Quay Australia para crear una colección de lentes de sol unisex. Todas las piezas cuestan menos de $100 y ya están a la venta. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las colaboraciones de celebridades latinas con prestigiosas marcas están a la orden del día. Y es que cada día más los artistas latinos se están abriendo paso en el mercado anglosajón y están despertado el interés no solo de un público más diverso, sino también de grandes casas productoras y sobre todo, de los nombres más reconocidos en la industria de la moda. Son muchos los cantantes que ha hecho exitosas colaboraciones con distintas marcas tanto de ropa como de calzado, pero tenemos que admitir que uno de los favoritos de los diseñadores es Maluma, quien hace unos meses realizó una fabulosa colección de ropa junto a Balmain y que ahora se unió a una de las marcas de lentes más populares, Quay Australia, para crear una divertida colección. Esta es la misma compañía que en el 2019 lanzó una colección junto a Jennifer López y Alex Rodríguez. El cantante colombiano se unió a la marca para lazar una colección de lentes unisex, inspirada en su más reciente álbum Papi Juancho y los colores vibrantes de la ciudad de Miami. "Es importante repartir amor y energía positiva, especialmente después de haber pasado un año tan difícil. La música, el arte y la moda son mi forma de expresión. Como artista no me da miedo usar cosas diferentes y ser arriesgado con mi estilo", dijo el artista en un comunicado de prensa. "Quiero que mis fanáticos se sientan seguros y que también se puedan expresar con estos diseños". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN So much Sol, coleccion de lentes maluma y quay, Maluma Credit: Cortesía So much Sol, coleccion de lentes maluma y quay, Maluma Credit: Cortesía So much Sol, coleccion de lentes maluma y quay, Maluma Credit: Cortesía La colección So Much Sol de Quay x Maluma, incluye 20 piezas supercool y modernas, perfectas para hombres y mujeres. Incluso, también incluye algunos modelos de la línea óptica de la marca, los que por cierto le quedan bellísimos al cantante. Los precios oscilan entre $55 y $95, y los puedes obtener ya en quay.com. So much Sol, coleccion de lentes maluma y quay, Maluma Credit: Cortesía So much Sol, coleccion de lentes maluma y quay, Maluma Credit: Cortesía "Siempre he amado los accesorios y los lentes de sol son mis favoritos", confesó en dicha misiva. "Estamos muy emocionados con esta colaboración y estoy ansioso por compartirla con el mundo. La colección fue diseñada para todo el mundo. Es atrevida, colorida y fresca".

