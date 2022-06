Maluma cambia de look y enloquece a sus fanáticas Tienes que ver la transformación que se realizó el mismo cantante en su Instagram Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su estilo en las alfombras rojas hasta con su propia línea de ropa, Maluma se ha destacado como un ícono de la moda masculina. Ahora, con su último cambio de look, el cantante está marcando tendencia para los chicos este verano. Cuando se trata de su cabello, el Papi Juancho siempre está abierto a la experimentación. Lo hemos visto rubio, con diseños afeitados y hace solo días, con un look rosa. Ahora, el cantante de 28 años mostró su última transformación en Instagram: un corte al rape. Y aunque Maluma debe conocer a algunos de los mejores barberos del mundo, decidió hacerlo él mismo en casa, compartiendo un video con todos sus fans. "Musica nueva… corte nuevo. Les gusta o Naaaa?", escribió junto al post, haciendo referencia a su nuevo disco, "The Love & Sex Tape". En solo días, Maluma también lanzará su espectáculo en Las Vegas llamado Maluma Land. El evento incluirá presentaciones del reggaetonero colombiano y de invitados estrella, y ya sabemos cómo llevará el cabello para la ocasión. Maluma Instagram Credit: Instagram/Maluma También compartió varias fotos gozando el nuevo corte, calentando las redes. Varias fanáticas observaron que el look les recuerda a como llevaba su cabello al principio de su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de la transformación?

