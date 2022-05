La nueva cadena de Maluma tiene un pendiente con la figura de su perro y está forrada de diamantes La pieza fue hecha por el joyero de famosos como Bad Bunny, Ozuna y Nicky Jam, entre otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Maluma se ha convertido en uno de los mayores exponentes del reggaetón a nivel mundial. Y es que además de su indiscutible talento, el cantante colombiano tiene muchísimo carisma y ha sabido ganarse el respeto de los más grandes de la industria, al igual que el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Esa fama lo ha llevado a cosechar muchos éxitos y a ganar mucho dinero también. Eso le ha dado la oportunidad de disfrutar de muchos lujos, como comprarse su propio avión privado y llenarse de joyas supercostosas. Una de esas piezas es la cadena que llevó durante el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado hace unos días en la ciudad de Miami y donde se dieron cita decenas de famosos. La pieza está cubierta de diamantes y lleva un pendiente con la figura en miniatura de su perro Buda. "Gracias chicos. Esta fue a pieza que todos soñamos", escribió le cantante junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram y en que agradece a los involucrados en hacer la pieza. "Los amo por siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena, cuyo diseño y tamaño llama mucho la atención, lleva un mensaje que significa mucho para el artista. La frase es de Héctor Lavoe y dice, "es chévere se grande, pero es más grande se chévere". Maluma Credit: Mark Thompson/Getty Images Lo mejor de todo es que el intérprete recibió su nuevo accesorio, el cual llegó en una caja dorada de metal, justo cuando este se disponía a presentar su concierto en su ciudad, Medellín. Fue El Russo de Russo & Co., el popular joyero de famosos como Nicky Jam, Thalía y Bad Bunny, entre muchos otros, quien realizó esta creación con la ayuda del artista Joseph Klibansky, quien fue el encargado del diseño, y Avi Hiaeve, que además fue quien tuvo el honor de entregarle la cadena al artista. En el video del momento en que recibió la cadena, el cantante se muestra superemocionado y sorprendido con el resultado final de lo que había estado ideando por varios meses. "A mí no me gustan los diamantes y todas esas mierdas", exclamó el colombiano en dicho video. "Pero si nos vamos a hacer una cadena papi, nos hacemos una como esta".

