Estas botas con tacones que lució Maluma han causado revuelo en las redes sociales

No cabe duda de que el talento y carisma de Maluma es lo que ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Desde que inició su carrera el cantante colombiano se colocó en el gusto del público y hoy en día no solo es uno de los artistas más populares, sino que también uno de los más respetados dentro del género de la música urbana. Pero una de las cosas que más está llamando la atención ahora es su look. Recordemos que cuando empezó su carrera, el artista lucía como un adolescente cuando se lanzó como cantante y hoy en día ya es un hombre con un estilo muy diferente.

Aparte de su vestimenta, algo que ha cambiado muchísimo es su cabello. Y es que hemos visto con el cabello supercorto, al igual que con melena por el cuello, ya sea suelta, con una cola o hasta un moño. De hecho hace casi dos meses sorprendió a todos al aparecer con el cabello rubio. Es precisamente ese cambio de imagen lo que ha alborotado a muchos de sus seguidores y a otros tantos que nunca lo han sido. Son ellos los que lo han criticado en las redes y hasta lo han llamado “niña”.

Ahora Wisin, del dueto Wisin y Yandel, publicó una foto en su página de Instagram junto al cantante y a su compañero para promocionar el nuevo sencillo que hicieron juntos y es ahí donde Maluma aparece con un pantalón blanco superajustado, un jacket plateado y unas llamativas botas metálicas multicolor con tacones.. Son las botas las que están causando revuelo en las redes y las que le han ganado al colombiano un sin número de sobrenombres, incluso hasta ofensivos.

“Y qué le pasa a Maluma con esas botas”, escribió una usuaria, mientras que otra le dijo, “Pinche Maluma le robó las zapatillas a Juan Gabriel, que en paz descanse”.

Entre esos comentarios chistosos también hay otros fuertes y que seguro no le habrán caído bien al interprete. Eso sí, por todo lo que le han dicho desde que cambió de look y por las fotos que sube a las redes, creemos que estos comentarios no le afectan en lo más mínimo.