Maluma deja sus fans confundidos con estas botas estilo Crocs El cantante impactó en las redes con estos zapatos de edición limitada. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo un mes, Maluma dijo "presente" en algunos de los desfiles de moda más espectaculares de Paris Fashion Week, pero ahora el cantante nos sorprendió con una propuesta de moda que está dejando a muchos confundidos. En una serie de fotos en Instagram, el colombiano le mostró a sus 63 millones sus nuevas botas, el último diseño de MSCHF. Conocido por sus diseños excéntricos que siempre rompen el internet, la marca está lanzando una nueva versión de sus botas rojas virales en un tono amarillo con la ayuda de Crocs de edicion limitada y al parecer, Maluma es de los primeros en tener un par. Maluma, mschf, botas Credit: IG/Maluma "Ya saben a quien se las vieron primero", escribió el "Papi Juancho" junto a unas fotos con las botas, las cual complementó con un atuendo casual. En los comentarios, sus fans quedaron confundidos con el llamativo look. "Con todo respeto pero esas boticas si se ven ridículas", leímos en su perfil. Maluma, mschf, botas Credit: IG/Maluma La primera estrella en vestir las botas chistosas fue Paris Hilton, la cual formó parte de la campaña publicitaria para MSCHF. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las botas estarán disponibles al público a través de mschf.com el 9 de agosto a las 2 pm a través del sorteo de 24 horas por $450.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma deja sus fans confundidos con estas botas estilo Crocs

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.