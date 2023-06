Kim K, Zendaya, Maluma, Beyoncé... y más famosos en el debut de Pharrell como diseñador de Louis Vuitton Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Celebridades Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Antoine Flament/Getty Images// Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton (2) ¿Desfile o los Grammy? Numerosas celebridades apoyaron al cantante Pharrell Williams en su estreno como director creativo de la división masculina de Louis Vuitton. Maluma, J. Balvin, Sebastián Yatra o Anitta fueron algunos de los latinos que no quisieron perderse el espectacular show sobre el Puente Nuevo de París. Empezar galería Pharrell Williams Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images El protagonista de la noche fue el cantante, quien ahora funge como diseñador para Louis Vuitton en la división masculina y presentó una colección primavera verano llena de colore s intensos, en una mezcla perfecta de las claves clásicas de la maison, como el estampado damero, y una visión vanguardista y fresca de la moda. Él mismo lució un traje con colores de camuflaje, uno de los patrones estrella del desfile. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Beyoncé y Jay Z Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La pareja llegó de la mano al desfile en el Puente Nuevo sobre el río Sena en París. Ella con un conjunto estilo pijama de color oro con estampado floral, batín incluido, una gargantilla de diamantes, lentes futuristas y una cartera de mano negra. 2 de 11 Ver Todo Kim Kardashian Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Antoine Flament/Getty Images Fiel a su estilo, la empresaria asistió con unos leggins y top a juego, con el estampado damero en tonos camuflaje, una riñonera de peluche y un abrigo hasta el suelo. 3 de 11 Ver Todo Anuncio J Balvin y Valentina Ferrer Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton La pareja de fashionistas no quiso perderse el desfile parisino al que acudieron con un conjunto de mezclilla -uno de los tejidos estrella de la noche- decorado con pedrería brillante la modelo, y un set de pantalones y chaleco con estampado tie dye el cantante colombiano. 4 de 11 Ver Todo Maluma Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton Así de guapo vimos al cantante quien apostó por este conjunto de tweed multicolor en el que predominaba el verde flúor, compuesto por chaqueta holgada y bermudas, que combinó con mocasines de suela gruesa y su infaltable cadena, tributo a su perro. 5 de 11 Ver Todo Zendaya Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton Los estampados de ciudades y letras fueron otro de los motivos que se repitieron en la colección creada por el cantante Pharrell. La actriz vistió una versión femenina de traje de dos piezas, con pantalón ligeramente acampanado y casaca con brillos. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton La cantante brasileña llamó la atención con un bralette amarillo que combinó con un bonito conjunto de mezclilla gris, de pantalón ancho y cazadora, estampados con el logo de Louis Vuitton en cristales brillantes. 7 de 11 Ver Todo Sebastián Yatra Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams El colombiano posó bastante discreto, con un pantalón negro y una blusa marfil satinada con el anagrama de la marca. 8 de 11 Ver Todo Rihanna y A$AP Rocky Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Instagram Vogue France La pareja llegó tarde y se abiró paso hasta sus asientos en primera fila con prendas de la colección. La cantante de Barbados lució como es habitual su tripa de embarazada al aire, con un enterizo de mezclilla de cuadros dameros, bralette y gorro a juego mientras que él llevó una cazadora con broches, pantalones con el logo de la firma, originales lentes de perlas y gorrito también decorado con pedrería. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Naomi Campbell Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton La icónica modelo lució un minivestido de cuero y chaqueta a juego con el anagrama de la firma en uno de los colores más clásicos de la casa que acompañó con botas altas y una bolsa roja. Uno de los accesorios estrella del desfile fueron los bolsos, maletas y baúles de viaje, los primeros productos de Louis Vuitton, a los que Pharrell les ha dado un nuevo look con colores vivos y estampados abstractos. 10 de 11 Ver Todo Jared Leto Desfile Louis Vuitton x Pharrell Williams Credit: Victor Boyko/Getty Images for Louis Vuitton El actor es un amante de la moda y se presentó en el desfile con un conjunto de pantalón y abrigo blanco con solapas y fajín estampado. Su cabello azul y su llamativo maquillaje de ojos no pasaron desapercibidos. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Kim K, Zendaya, Maluma, Beyoncé... y más famosos en el debut de Pharrell como diseñador de Louis Vuitton

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.