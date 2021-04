Maluma se une a Balmain para lanzar una colección de ropa muy cool inspirada en su nuevo disco La colección incluye piezas supercómodas con estampados tropicales Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las colaboraciones de celebridades latinas con prestigiosas marcas de moda, están a la orden del día. Y es que cada día más los artistas latinos se están abriendo paso en el mercado anglosajón y están despertado el interés no solo de un público más diverso, sino también de grandes casas productoras y sobretodo, de los nombres más reconocidos en el mundo de la moda. Recordemos que hace poco Bad Bunny se unió a Adidas para lanzar unos tenis muy a su estilo que de hecho se vendieron en un dos por tres. Lo mismo pasó con J Balvin, quien junto a Nike diseñó un par de tenis que también fueron todo un éxito. Ahora le tocó el turno a Maluma. Contrario a sus compañeros, el cantante colombiano se fue un poco más allá y se unió a una de las marcas de moda más prestigiosas y populares. El artista, quien se ha convertido en todo un ícono de moda, se unió a Balmain para crear una colección de edición limitada inspirada en su disco Papi Juancho. "Hoy estoy emocionado de compartir my colaboración con Balmain", escribió el cantante junto a unas fotos de la colección que publicó en su cuenta de Instagram. "Fue una hermosa experiencia diseñar una colección de edición limitada con Olivier Rousteing llamada Balmain x Maluma, inspirada en Papi Juancho. Está disponible en todas las tiendas de Balmain y online. En abril 15 estará disponible en las tiendas Saks". La colección, que también fue inspirada en la ciudad de Miami, incluye piezas supercool con estampados tropicales, colores vibrantes y rayas blanco y negro. Puedes encontrar algunas camisetas, un suéter con capucha -el favorito del cantante-, un jacket bomber y bermudas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Según se puede apreciar en los videos y fotos que ha sabido tanto la marca como el cantante, el colombiano estuvo involucrado en todo el proceso de diseño y en la elección de los estampados y las telas. "Trabajar con Olivier y todo el equipo de Balmain fue una experiencia creativa increíble para mí. Ha sido uno de mis metas, trabajar en una colaboración con una respetable casa de moda, pero esta aventura fue más emocionante porque Olivier me empujó a diseñar con él, y ese proceso fue como hacer música, conectar los puntos para crear magia para los fanáticos", le dijo el cantante a WWD. "Esta colaboración fue influenciada por mi quinto álbum Papi Juancho, el cual tiene un estilo edgy, inspirado en la vibra de Miami Vice. Cuando hice este álbum durante la pandemia, los colores y la comodidad fueron extremadamente importantes para mí porque no podía estar en una gira en ese momento para cantar mis canciones, pero quería usar colores para darles una buena energía".

Share options

Close Login

View image Maluma se une a Balmain para lanzar una colección de ropa muy cool inspirada en su nuevo disco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.