¿Malezas para aliviar malestares? Sorpréndete con estos productos y remedios naturales con plantas nativas Aprende cómo usar la ortiga y otras plantas silvestres para tu salud y belleza natural. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los #EspecialesconKika regresan de nuevo a Colombia, concretamente al municipio de Suesca, en la Sabana de Bogota para presentarles un botiquín de pomadas, infusiones y aceites esenciales naturales que curan pequeñas emergencias y sanan el alma. La experta y creadora de este interesante proyecto llamado Botiquín Herbal Maleza es Cayetana Rocha, cineasta, fotógrafa, joyera y diplomada en plantas medicinales del territorio Andino. Su vida en el campo, rodeada de un mágico y verde paisaje, le permitió agudizar su pasión por la vida sana y esmerarse por aprender a aprovechar las bondades de su tierra, sus frutos y su clima privilegiado. Con la idea de oficializar y compartir muchos secretos locales a base de hierbas y plantas nativas que tratan molestias cotidianas y ofrecen alivio, se especializó en el tema para contarnos en este video los beneficios de incorporar a nuestra vida especies como la ortiga, o el pronto alivio, hierba nativa de Los Andes con grandes beneficios; árboles como el el ciprés, el eucalipto y muchas otras flores y arbustos que podemos aprovechar a manera de pomadas, aceites esenciales, velas aromáticas. También aprenderemos a preparar tés caseros y aplicar remedios simples usando no solo hierbas "buenas" sino también malezas que ofrecen su poder curativo. "Las malezas, como la ortiga a por ejemplo, son plantas que están en todas partes, que crecen en nuestros jardines, a la vera del camino, en la hermosa campiña silvestre", nos dice. "A menudo no les prestamos atención o hasta las llegamos a considerar un estorbo por no conocer ni sus virtudes, ni sus propiedades medicinales o de belleza que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lo más interesante del Botiquín Herbal Maleza es que se pueden escoger los productos básicos para incluir en la cajita de remedios básicos que poco a poco se va armando según las necesidades de salud o belleza de cada individuo o familia. Por mi parte estoy encantada con el aceite esencial de eucalipto para tratar molestias respiratorias y el de mandarina para llenarme de energía y vitalidad. Las velas de soya que se derriten para hacer masajes musculares y las pomadas para aliviar dolores musculares o tratar picaduras de mosquitos y raspaduras, son igualmente maravillosas. También recomiendo los tés herbales de Munay para tratar molestias digestivas y liberar el estrés. Antójense de esta alternativa sana para lograr una mejor calidad de vida hecha con amor y sabiduría desde en el corazón de Colombia. Síganla en @maleza_botiquin_herbal para realizar sus pedidos y contar con la asesoría de la experta para seleccionar sus productos. Se realizan envíos a todo el mundo.

