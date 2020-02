Después de cambiar de ciudad y de vida, ¡Maky Soler también cambia de look! La actriz y conductora ha dado un giro radical a su vida y a su imagen tal y como nos ha mostrado en su última e impactante fotografía. ¡Año nuevo, vida nueva! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la llegada del 2020, Maky Soler no solo ha estrenado un nuevo año sino también una nueva vida. Primero, ha dejado atrás Miami, su casa en los últimos tiempos para volver a empezar en otra ciudad que adora, México. El trabajo así se lo exige y la ex de Juan Soler lo ha hecho encantada. También estrena soltería tras confirmarse la ruptura con el que fue su último novio Enrique Hernández Pons. Con tanto cambio a la vista, ¿por qué no darle otro toque también a su imagen? Pues dicho y hecho. La actriz y feliz mamá ha dado un giro radical a su look y ha dicho adiós al rubio platino para volver al castaño . SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por medio de una sensual fotografía que apenas nos permite ver su rostro, Maky anunciaba este cambio estético que ciertamente le favorece. La también conductora ha compartido esta instantánea en redes y sus fans se han quedado impactados, para bien, por la valiente decisión, un giro de 360 grados a su look. “Hermosa siempre, “Me encantó, ya estabas demasiado rubia”, “Super linda, como siempre”, “Luces espectacular con este color de cabello”, “Quedaste muy bien, no vuelvas a la moda de puntas muy decoloradas y raíces oscuras”, dicen algunos de sus seguidores en redes. El cambio ha sido aprobado y con buena nota, ahora queremos saber cuáles son esos proyectos y planes como actriz o conductora que lleva con tanto misterio. ¡Estamos deseando volver a verla en la pantalla! Advertisement

