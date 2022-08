¡Adiós rubio! Maky sorprende con nuevo look Las hijas de la presentadora y el galán de telenovelas Juan Soler le pidieron a su madre que se hiciera un cambio de look. ¡Tienes que ver el resultado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana pasado, Maky Moguilevsky salió a lo grande de su zona de confort al decir adiós a su icónico tono rubio de cabello y al dar la bienvenida a su color natural castaño, gracias a una petición de sus hijas Mía y Azul Soler. La exesposa del galán de telenovelas Juan Soler publicó un video en sus historias de Instagram presumiendo su espectacular melena larga, castaña y con suaves ondas playeras. Sin embargo, expresó que no estaba segura de acostumbrarse a su nuevo look. "Aquí la Naye [Ruíz] dice que le gusta mi cambio de look. Yo me veo rarísima, rarísima. No sé si logre acostumbrarme a esto", admitió Moguilevsky en clip. Mientras que las reacciones de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar, incluyendo a Andrea Legarreta, Karen Martínez y por supuesto sus dos hijas: "Me encanta", "tu eres hermosa en todas tus facetas, pero lo más hermoso es el corazón que tienes", "te ves guapísima", son algunos de los piropos que se leen en la publicación. "A pedido de mis hijas. ¡Bye bye blonde girl! Nunca me divertí tan poco como desde que soy güera. Rompiendo mitos. Regresando a honrar a la morocha argentina que siempre fui. Buenas noches", escribió la también presentadora de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la actriz decide cambiar el rubio dorado. A mediados de febrero del 2020, la actriz lució otro castaño más oscuro que el actual. Tres meses después volvió al rubio, pero esta vez con un corte más moderno. Definitivamente a Maky ¡todo le queda bien!

