¿Maíz para combatir la celulitis? ¡Descubre la receta de belleza aquí! ¡Y sí! Con el maíz o con polenta molida se puede preparar un scrub fabuloso para combatir la celulitis y activar la circulación de tus muslos, vientre y caderas. Lee más para descubrir los beneficios. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Semana tras semana nuestra Directora de Moda y Belleza, Kika Rocha, te trae prácticas recetas caseras de belleza con ingredientes que tienes en tu alacena. Y esta vez le tocó el turno al maíz y otros productos derivados de este mágico y legendario alimento que también hace maravillas por tu belleza. ¡Y sí! Con el maíz molido e incluso con polenta molida se puede preparar un scrub fabuloso para combatir la celulitis y activar la circulación de tus muslos, vientre y caderas. Aquí la receta: Exfoliante de café, sémola de maíz y miel para estimular la circulación Para hacer este exfoliante anticelulitis necesitarás los siguientes ingredientes: 1 taza de café molido

1 taza de semolina de maíz

¼ taza de sal marina.

6 cucharadas de miel.

Aceite de oliva. Esta receta y otras muy prácticas están aquí en este video en el que también se utilizan otros productos como la maicena o fécula de maíz. Aquí te comparto otros usos y propiedades de la maicena para tu belleza: Sirve para elaborar talcos y eliminar el mal olor de los pies.

Ayuda a aliviar picaduras e irritaciones en la piel.

Es un buen tratamiento para aliviar quemaduras provocadas por el sol.

Elimina el exceso de grasa y reduce la aparición de imperfecciones y acné.

Para deshacer los nudos del cabello solo debes frotarlos con un poco de maizena y listo.

Reduce la grasa del cabello, ayuda a regular el sebo del cuero cabelludo.

Ayuda a combatir la sudoración extrema y los malos olores en las axilas, solo ponte un poco con ayuda de un algodón.

Funciona como limpiador y exfoliante para una piel suave.

Es ideal para darle un efecto rejuvenecedor a la piel y prevenir el envejecimiento prematuro, además de aclararla. Image zoom No te pierdas cada semana los #EspecialesconKika y envíame cualquier duda o pregunta a mis redes sociales @kikarochamoda_

