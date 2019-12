Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Salma Hayek y Charlize Theron son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Maite Perroni Image zoom Mezcalent La artista iluminó la alfombra con este traje amarillo de un solo hombro que eligió para asistir a la premier, en la Ciudad de México, de su nueva película Doblemente embarazada. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La reina Letizia Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Fresca y moderna lució su majestada con este conjunto rosado de pantalón y chaqueta, que combinó con zapatos de punta del mismo color y una blusa blanca. 2 de 10 Applications Ver Todo Clarissa Molina Instagram/Clarissa Molina La presentadora se dio un paseo por las calles de Hollywood, CA, ataviada con este look otoñal de pantalón de cuero, top de cuello alto, botines y chaqueta gris. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Salma Hayek Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Muy sonriente y ataviada con este un vestido negro, medias, sandalias color camello y un abrigo, captamos a la actriz mexicana durante la promoción, en La gran manzana, de su nueva película. 4 de 10 Applications Ver Todo Ana Villafañe Image zoom Steven Ferdman/Getty Images Hermosa lució la actriz con este coqueto minivestido fucsia con los hombros al descubierto. 5 de 10 Applications Ver Todo Dascha Polanco Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images La actriz llegó a un evento en Nueva York ataviada con este set de lentejuelas multicolor de pantalón y blusa de manga larga con escote profundo. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jacqueline Bracamontes Instagram/Jacqueline Bracamontes Nos encantó este vestido maxi estampado con vuelos que portó la actriz y presentadora durante sus vacaciones en la Riviera Maya. 7 de 10 Applications Ver Todo Charlize Theron Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images Muy chic y fabulosa lució la actriz con este set blanco de pantalón y chaleco, que resaltó con una chaqueta negra tipo capa. 8 de 10 Applications Ver Todo Rose Byrne Image zoom Mark Sagliocco/WireImage La actriz acaparó miradas con este fabuloso jumpsuit estampado que le sentaba de maravilla a su figura. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lucía Méndez Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La legendaria actriz lució regia con este vestido dorado de lentejuelas que mostraba su increíble figura. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Maite Perroni, Jacqueline Bracamontes y más en El look del día

