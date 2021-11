El look del día - noviembre 25, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Mezcalent Maite Perroni, Andrea Meza y Alessandra Rosaldo son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Maite Perroni Look del día Credit: Mezcalent La actriz mexicana, quien está en boca de todos por rumores de embarazo, asistió a un evento con un aire muy rockero. Pantalones acampanados de terciopelo negros, chaqueta estilo blazer con estampado gráfico y zapatos satinados de plataforma y tacón de Versace fueron su apuesta. Por cierto, su compatriota Ángela Aguilar es muy fan de ese calzado. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Look del día Credit: Instagram Así de festiva se ha vestido Miss universo para retransmitir el desfile de Thanksgiving en Nueva York. Con un pantalón rojo y abrigo de peluche en color degradado de New York & Company y botas de Vince Camuto, ¡esperamos que no haya pasado frío! 2 de 10 Ver Todo Alessandra Rosaldo Look del día Credit: Mezcalent Muy sonriente, la actriz dijo presente en el estreno de LOL: Last One Laughing (Amazon Prime/México) ataviada con un pantalón de cuero por el tobillo con cinturón ancho, camisa satinada y original chaqueta con brillos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Look del día Credit: Instagram Muy sensual, la conductora posó con este conjunto de crop top y falda lápiz con mangas con volumen y estampado floral en un favorecedor color morado. 4 de 10 Ver Todo Ela Velden Look del día Credit: Mezcalent La actriz y modelo mexicana combinó un glamoroso top palabra de honor de plumas azules con pantalones de mezclilla holgados y sandalias estampadas con tacón ancho para un evento de moda. Con el cabello peinado hacia atrás, labial rojo y aretes brillantes completaron su look. 5 de 10 Ver Todo Michelle Obama Look del día Credit: Instagram Saks Simplemente espectacular, la exprimera dama vistió un festivo traje de pantalón estilo palazzo y abrigo a juego negros con brillos y top con cuello alto de Christopher John Rogers como invitada de honor al encendido de luces de la tienda Saks de Nueva York. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram Preparándose para Acción de gracias, la conductora presumió un vestido camisero largo, tipo pañuelo, con cinturón y llamativo estampado en el plató de Hoy día (Telemundo). 7 de 10 Ver Todo Máxima de Holanda Look del día Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Luciendo el color nacional de los Países Bajos, la reina nacida en Argentina conjuntó un suéter de manga larga y cuello holgado naranja con una falda lápiz gris y zapatos de punta a juego para visitar un hospital en Amsterdam. 8 de 10 Ver Todo Letizia Ortiz Look del día Credit: Michael Campanella/Getty Images La reina española, junto a la monarca sueca, asistió a un encuentro oficial en Suecia con este vestido de manga larga y falda evasé en rosa empolvado a juego con su cartera de mano y zapatos de punta. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG Adamari López La conductora arrancó suspiros con este vestido camisero de color fucsia con lazos en las mangas que combinó con sandalias nude. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 25, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.