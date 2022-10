Los cuatro vestidos de novia de Maite Perroni al detalle La mexicana se casó el pasado fin de semana rodeada de amigos y familiares. Dos días llenos de amor en los que presumió hasta cuatro fabulosos diseños nupciales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de poco más de un año de relación y apenas un mes después de anunciar su compromiso, la actriz Maite Perroni y Andrés Tovar se dieron el "Sí, acepto" el pasado fin de semana en Valle de Bravo, México. Dos días en los que el amor ha sido el absoluto protagonista, y en los que los tórtolos han estado rodeados de familiares y amigos con quienes compartir increíbles y emotivos momentos, como el reencuentro de Anahí y Angelique Boyer, o su reunión con muchos de sus excompañeros de Rebelde. Pocos a poco hemos ido conociendo más detalles del enlace gracias a que tanto los novios como sus ilustres invitados han ido compartiendo sus vivencias de esos días en las redes sociales y si algo nos ha fascinado, además de la felicidad que irradiaba la novia, fueron sus elecciones de estilo para el gran día. La exRBD presumió cuatro looks nupciales, a cada cual más hermoso y diferente, perfectos para cada momento del mágico fin de semana. Tras la ceremonia del domingo, ella misma dio detalles de los trajes. Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Mezcalent "Son cuatro vestidos, bueno, tres y medio, uno ahí lo camuflé", declaró a la prensa. "[Los diseñó] Rosa Clará, una diseñadora española, así que me fui a Barcelona, ahí estuve en el atelier con ella viendo telas diseños… y más tardé usaré un vestido de una diseñadora israelí, que tiene una propuesta muy innovadora, y pues elegí puras mujeres, mujeres talentosas". Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Mezcalent Para la ceremonia del sábado, la protagonista de El juego de las llaves optó por un diseño romántico, con un cuerpo de manga larga confeccionado en encaje, cuello redondo y escote en la espalda, y una larguísima falda de tul con una gran abertura en el lado izquierdo, firmado por Rosa Clará. Con el cabello recogido en un moño bajo, completó su look con un delicado velo de tul y zapatos con plataforma de Valentino. Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Instagram Ya convertida en una mujer casada, para la recepción se cambió a un look más casual también de Clará. Un vestido blanco de escote en V y falda de tul que acompañó con una chaqueta estilo blazer satinada del mismo tono. Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Mezcalent El domingo realizaron una emotiva ceremonia civil para la que volvió a vestir de blanco. En esta ocasión, un diseño muy sencillo y elegante. Largo y de corte recto, el vestido presentaba un escote cuadrado y las mangas largas tenían un poco de volumen en la parte de los hombros, de los que caía una delicada capa. La intérprete optó de nuevo por lucir su cabello recogido y un maquillaje muy natural. Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Instagram Por la noche volvió a cambiarse a un look más moderno firmado por una diseñadora israelí. Un vestido de corte imperio con escote en V, cuerpo con transparencias bordado con pedrería y falda larga plisada, que completó con una chaqueta de cuero negro pintada a mano en la que podía leerse "Tovarroni" y que el novio Andrés Tovar también presumió. Nos encantó la combinación de la biker con el delicado traje nupcial. Maite Perroni vestidos novia al detalle Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué vestido te gustó más?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los cuatro vestidos de novia de Maite Perroni al detalle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.