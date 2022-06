La influencer Mairali Rodríguez revela el secreto de sus espectaculares rizos “Sentía que sin pelo lacio era fea y obviamente eso no es cierto”, la intérprete dominicoboricua nos habla de cómo fue su proceso de aceptación y cuál es su rutina para mantener una hebra saludable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Igual que muchas niñas en el mundo Mairali Rodríguez creció con la idea que tener el pelo rizo era sinónimo de estar despeinada o lucir fea. Sin embargo, hoy gracias a las redes sociales y a la era de la información, su perspectiva sobre la belleza ha cambiado y ahora sus rizos son parte de su identidad. En una entrevista virtual, la cantante nacida en el Bronx y de arraigadas raíces dominicanas y boricuas, expresó que en su afán por negar la textura de su cabello y de querer parecerse a sus amigas de pelo lacio, recurría a prácticas que no solo maltrataban sus rizos, sino que herían su autoestima. "Muchas personas que nacen con pelo rizo a veces no se sienten lindas o no hay mucha representación como cuando estaba creciendo que no sentí mucha representación de personas que tuvieran el pelo igual o que salieran anuncios, en las películas y uno sentía que sin pelo lacio era fea y obviamente eso no es cierto", dijo. Mairali Rodríguez Credit: Cortesía "Pasé por este proceso de chiquita de sentirme horrible y como en los salones promocionan el famoso 'dominican blow out' con el que te alisan el pelo, de ahí pasé a descubrir lo que era la plancha y empecé a freírme el cabello porque yo salía de la bañera con el pelo mojado y con eso y todo le pasaba la plancha. Esto por tener el pelo lacio como yo veía a mis amigas', confesó. Debido a que su cabello estaba visiblemente maltratado, Rodríguez se hizo un corte pixie y fue ahí cuando pudo ver su cabello real y admirar la textura de su cabello. "Gracias al Internet veo a otras muchachas con sus rizos, me encantó y ahí fui descubriendo un poquito más de quién yo era. Fui aprendiendo a peinarme de nuevo. Fue un proceso muy bonito en el que fui enamorándome de mi misma nuevamente y descubriendo mi textura", manifestó. ¿Cuál son los productos que no pueden faltar a la hora de definir y cuidar tus rizos? Me he dado cuenta conmigo que en el pelo rizo si usas demasiado un producto, el pelo se suele cansar. Tengo 3 diferentes líneas que suelo intercambiarlas y son: Aussie Curls, la línea Suave Professionals y Bumble and Bumble. ¿Cuáles son tus estilos protectores favoritos para ir de viaje o cuidar tu cabello del clima tropical como el que hay en Puerto Rico? Cuando uno está de vacaciones uno no quiere hacer la rutina completa de lavado del cabello. Pienso que de todos los peinados que quizás no causen mucho estrés al pelo son los knotless braids porque es un tipo de trenza que no es apretada a la raíz, sino que se empieza a tejer con el pelo natural y poco a poco se agregan las extensiones. ¿Cómo proteges tus rizos a la hora del dormir? Tenía un gorrito de seda y lo perdí. Tengo una funda de almohada de satín que es hecho del mismo material y es perfecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué haces para revivir tus rizos después de varios días de haberlos lavado? Mientras más productos le pongo al pelo, más pesado me queda y la textura no es igual. Yo busco más volumen que una definición completa y aprovecho eso porque ya cuando pasan los días el pelo tiene más volumen y uso un peine para subir las raíces y para esos rizos que necesitan ayuda y están sin definición, mezclo un poco de agua con leave in y una gelatina que me dé nuevamente hidratación. Si quieres conocer más sobre su historia y proyecto musical ¡mira el video de la entrevista completa colgado arriba!

