"Divina": Así luce la madre de Carolina Sandoval en faja Doña Amalia de Sandoval alborotó las redes luciendo su figura en uno de los modelos de fajas de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Original, creativa y camaleónica, Carolina Sandoval tiene a quien salir y es a su madre, Doña Amalia de Sandoval, quien sorprendió a los internautas tras lucir su figura en uno de los modelos de fajas de su hija. La presentadora de televisión y empresaria compartió un video en sus redes sociales donde se aprecia a su progenitora modelando una faja de silueta alta y hecha con encaje siliconado, para evitar que se enrolle. Este tipo de pieza íntima es perfecta para usar con pantalones cortos, faldas, bermudas y tops ajustados. "Hoy amanecí recordando el lanzamiento de mi short faja zafiro, el cual lo hicimos desde nuestras vacaciones del año pasado en Hawaii. De hecho, cada vez que sigo viendo la entrega de mi madre desde que nací hacia mí me conmuevo, porque esta bella señora hasta una faja de ha puesto en cámara para ser mi mejor modelo", escribió la comunicadora venezolana junto al video. Agregó: "Es que de esto se trata la vida, de estos momentos especiales que hacen posible que cada vez que los recordemos sonriamos. Postdata: Déjenme decirles que mi madre es mi modelo más experimentada y la mejor pagada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus más de 2 millones de seguidores no se hicieron esperar: "Una mujer fajada", "Bella, qué linda tu mami se presta para todo, que Dios la bendiga", "Muy bella", "Tan bella esa vieja", "Divina", son algunos de los cientos de comentarios dejados en la publicación. Comentarios a Carolina Sandoval Credit: Instagram / Carolina Sandoval Definitivamente, es casi imposible no sonreír con las ocurrencias de La venenosa y doña Amalia. ¡Bellísimas!

