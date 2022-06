Madonna y su hijo lucen un vestido casi idéntico ¡con 30 años de diferencia! La reina del pop y su hijo David Banda coinciden en su gusto por las prendas deportivas, como este vestido rojo de Adidas. ¿Quién luce mejor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hijo de tigre, pintita, dicen y así lo ha demostrado uno de los vástagos de Madonna, David Banda, de 16 años, quien ha presumido un vestido rojo muy similar a uno que lució su progenitora ¡hace casi 3 décadas! Se trata de un ajustado modelo rojo con escote en pico, fruto de la colaboración entre Adidas y Gucci que verá la luz el próximo 7 de junio, con las características franjas blancas de la firma deportiva, con el que le vimos en un campeonato de boxeo en Nueva York. A los fanáticos de la reina del pop seguramente les resultaba familiar, pues la diva vistió uno muy similar en el estreno de Sleepless in Seattle, en 1993, en compañía de la actriz Rosie O'Donnell. Madonna e hijo David Banda mismo vestido Adidas Credit: Robin Platzer/Getty Images La casa italiana quiso compartir el momento en Instagram con el texto "el pasado conoce al presente", y dio más detalles sobre el diseño. "El original fue parte de una colaboración oficial entre la marca deportiva y [la diseñadora] Laura Whitcomb, de Label NYC y revisado por Alessandro Michele [director creativo de Gucci] dentro de su colección Gucci Exquisito", escribieron en la red social. La también actriz, que recientemente ha sembrado cierta preocupación entre sus seguidores por su aspecto, también compartió una serie de instantáneas junto a su hijo en las que ella también optó por un atuendo de Adidas, un conjunto de pantalón amplio y chaqueta oversized en color negro. Madonna e hijo David Banda mismo vestido Adidas Credit: Cassy Athena/Getty Images "Él es uno con los que tengo más en común", le dijo a la edición británica de Vogue en 2019. "Siento que me entiende, tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos". En su día la cantante de Like a Virgin combinó el traje con unos tenis del mismo color mientras que David optó por unos de color negro y numerosas cadenas a juego con su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Banda es uno de los seis hijos de la intérprete, quien está preparando el guión de su biografía y ha incursionado en el mundo de las NFTs, que comparte con su exmarido Guy Ritchie junto a Rocco Ritchie, de 21. La pareja adoptó a David en Malawi cuando tenía 13 meses y sufría de neumonía y malaria después de que su madre muriera en el parto. Además, la ganadora del Grammy también es madre de Lourdes León, de 25 años junto al bailarín de origen cubano Carlos Leon, y adoptó a Mercy James de 16 años, y las gemelas Stella y Estere, de 9 años, también en Malawi.

