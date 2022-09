¡Madonna cambia de look nuevamente y no deja indiferente a nadie! Esta vez la cantante volvió a llamar la atención de todos al publicar un video en sus redes sociales donde lucía muy diferente, especialmente en la parte de su boca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna Madonna | Credit: Getty Images / Instagram Madonna Madonna siempre ha tenido un estilo arriesgado a lo largo de su carrera musical, y para ella nunca ha sido un problema experimentar con diferentes looks. No obstante, a sus 64 años se ve muy cambiada y ahora luce un aspecto muy juvenil. Durante muchos años, la artista nacida en Detroit, se ha esforzado en cuidar su figura y por ese motivo se mantiene un una excelente forma y con un físico envidiable. No obstante, en sus últimas apariciones su rostro se ve diferente, con unos pómulos, labios y frente más firmes y sin arrugas, por lo que muchos se cuestionan si se debe a retoques estéticos o cirugía plástica, de los que quizás estaría abusando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Like a Virgin también causó un gran revuelo hace unos meses cuando publicó unas fotos en sus redes sociales donde aparecía con un trasero diferente al que nos tenía acostumbrados. Algo que a muchos seguidores no les gustó nada y le dejaron comentarios como: La operó su enemigo", "piernas flacas y retaguardia abultada", "tanta plata y escoge al peor cirujano, yo lo demandaría". Pues esta vez, Madonna lo ha vuelto a hacer. Ha compartido un video en su cuenta de Instagram donde aparece con nueva dentadura. Se trata de unas fundas para los dientes con diamantes y tonos azules que muchos consideran poco favorecedoras. Además sus cejas están prácticamente borradas y se puede ver que su cabello luce rosa. Madonna Madonna | Credit: Instagram Madonna Todo el revuelo que está causando su aspecto físico parece no importar lo más mínimo a la Reina del Pop, quien ya declaró en una ocasión que no tiene en cuenta lo que los demás puedan opinar de ella y que tiene la libertad de poder hacer con su cuerpo lo que quiera: "No estoy desesperadamente buscando la aprobación de nadie. Y estoy en mi derecho de decidir libremente sobre mi cuerpo como todo el mundo", dijo a través de sus redes sociales. Sin duda no le falta autoestima y en todos estos años de impecable carrera musical lo ha demostrado de sobra.

