Madonna sorprende de nuevo ¿Qué se hizo en su rostro? ¡OMG! No podemos creer lo joven que luce la Reina del Pop y por eso recurrimos a expertos médicos que nos cuentan qué retoques pudo haberse hecho para lograr su nueva imagen Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 63 años la cantante Madonna nos sigue sorprendiendo no solo con su talento sino con su aspecto físico. Además de derrochar tremenda silueta, que sabemos ha esculpido por años a punta de mucho ejercicio y rutinas de yoga, ahora presume un rostro jovial y una piel de quinceañera, tersa, sin manchas ni arrugas. De que se cuida se cuida, pero a juzgar por recientes publicaciones en sus propias redes sociales la cantante de "Like a Virgin" ha pasado de lucir un rostro hinchado en los pómulos, labios y frente, como puede llegar a suceder si hubiese recibido algún tipo de tratamiento, a verse pocas semanas después con su cara descansada, más firme y radiante, aunque cuestionablemente natural. Vamos paso por paso. A principios de abril compartió una serie de bizarros mensajes previos a la entrega de los premios Grammy y que aparecieron en su cuenta oficial de TikTok. En los videos, la intérprete nacida en Detroit intentaba a hablar de su más reciente proyecto: el remix de su exitazo "Frozen"que se desprende de su álbum clásico Ray of Light (1998) y que ahora ha grabado al lado de la cantante de raíces dominicanas Danielle Balbuena, alias 070 Shake Tap. Vistiendo una blusa de tela transparente, con gruesas cadenas al cuello y trencitas la Chica Material apareció 'besando' a la cámara y haciendo acercamientos a su rostro con pómulos muy prominentes. Confundidos, algunos fans preguntaron a la Reina del Pop sobre la razón del video y si todo estaba bien. Nosotros fuimos más allá de cuestionarnos su transformación facial y decidimos recurrir a expertos médicos que nos cuentan qué pudo haberse hecho para lucir como una "muchachita" pues pasadas unas semanas de aquel vídeo, lució así de guapa en Medellin donde participó en el anticipado concierto Medallo en el mapa, de su 'parcero' Maluma. La diva se apoderó del escenario enfundada en un traje color de rosa y trencitas para interpretar los temas "Medellín", que grabó a dueto con el cantante urbano de 28 años, en su última producción discográfica, Madame X (2019). Además interpretaron juntos el tema clásico "Music". Madonna y Maluma Credit: FREDY BUILES/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para entender el alarmante cambio de Madonna consultamos en Miami con nuestro asesor el doctor Campos quien resume con su experiencia lo que es tan evidente en las imágenes. "El caso de Madonna es el caso clásico de una paciente que se ha hecho muchos tratamientos a lo largo del tiempo y esto tiene un efecto cumulativo que muchos llaman cara de almohada", opina el experto. "Viendo las fotos de cuando era joven a las de hoy, hay muchos cambios evidentes empezando por su barbilla que probablemente se arregló con un implante pues era muy corta, también vemos cómo los pómulos se han marcado tomando un aire más estilizado en los años 90 y la década del dos mil", explica el doctor Campos. "En esa etapa lucía regia, pero se notaba ya que se estaba haciendo sus tratamientos como Botox que es obvio que tiene y rellenos faciales", prosigue. "En el caso particular de Madonna los rellenos pueden inicialmente dar esa apariencia lisa al rostro mientras estimulan la producción de colágeno", analiza. "Pero el efecto acumulativo de rellenos hace que la cara se vea demasiado tensionada y sea peor sumado al Botox excesivo pues sus facciones lucen congeladas tal como se buscaba en décadas pasadas, hoy vale la naturalidad". En resumidas cuentas nuestro experto de Miami opina que el caso de Madonna causa la alarma y reacción de sus fans por la exageración. "En su contra están el exceso de tratamiento, el exceso de producto y obviamente el factor celebridad pues algunos expertos no saben cómo decirle NO a una estrella". En su opinión esto se ha convertido en una espada de doble filo para la Chica Material. "Es una pena pues su rostro en un momento tuvo una bella forma muy estilizada", lamenta Campos. "Hoy día es un rostro plano y por el efecto almohada que mencionaba, con todo relleno y todo apretado, el resultado lejos de ser estético es antiestético". Madonna y Maluma Credit: Fredy Builes/Getty Images Después de estas contundentes palabras decidimos también consultar en Nueva York con nuestro experto cirujano plástico, el doctor Mauro Romita quien atiende y trata a mujeres reales, para ofrecer consejos reales y útiles para lucir bien a cualquier edad sin exagerar. "Se trata se vivir cada etapa de la vida luciendo natural, de acuerdo a la edad, pero mantenerse con mesura", explica. "Un buen cirujano plástico debe conocer a su paciente analizar sus fotos de juventud para tratar de acercarse a las facciones y rasgos reales de la paciente y adaptarlos a su etapa de vida", anota. "Es antinatural querer parecer de 25 a los 65", remata. En su opinión, si una mujer se cuida y tiene mesura siempre en su proceso de mantenimiento estético asesorada por un experto siempre lucirá como ella misma, como su mejor versión, no como una mala copia de quien fue en su juventud. "Atacar cada problema de manera inteligente requiere un doctor que actúe con la técnica menos invasiva, obrar de manera conservadora es la clave para mantener la naturalidad", recomienda. "Hay más opciones que Botox o rellenos sintéticos para tratar cada etapa o década de la vida de una mujer, pero si estos se escogen como alternativas es primordial no acumular y respetar los tiempos que dura el efecto de estas sustancias antes de aplicar más". El doctor Romita opina que nada salta a la vista y agrada mas que una mujer que sabe cuidarse y madurar con gracia, que acude a asesores que piensan en su beneficio y que no la engañan. Tal vez para las mujeres reales sea más factible lograrlo que para una gran estrella como Madonna, a quien sólo podríamos sugerirle cautela y misura para que pueda decir: "Enough is enough" antes de que sea muy tarde.

