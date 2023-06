El look del día - junio 19, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Irina Baeva, Ana Brenda Contreras y Madison Anderson son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Irina Baeva El look del día Credit: Instagram La actriz posó así de casual con un pantalón de mezclilla ligeramente acampanado, un top blanco de un solo hombro, bolso de Louis Vuitton, zapatillas de K-Swiss y grandes lentes de sol. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ela Velden El look del día Credit: Mezcalent La actriz estuvo presentando Senda Prohibida (Vix+) en México ataviada con este set de falda y top verde con bordados plateados y sandalias rosadas decoradas con una flor. 2 de 8 Ver Todo Ana Brenda Contreras El look del día Credit: Instagram La mexicana está disfrutando de unas vacaciones en Ibiza (España) donde la vimos muy elegante con este pantalón de tiro alto en color beige, un top arena con piedras en el centro y una blusa de lino blanca oversized. No faltaron originales lentes de sol, un colorido bolso de mano y sandalias de cuero. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Madison Anderson El look del día Credit: Instagram La modelo fue homenajeada en San Juan Moda, en Puerto Rico, por su trayectoria, para lo que eligió este sensual vestido con transparencias, brillos, gran abertura lateral y corsé de cuero incorporado del diseñador Christian Reyes-Mitchell, que lució con zapatos con brillos y un set de gargantilla y aretes. 4 de 8 Ver Todo Anitta El look del día Credit: Instagram La cantante brasileña hizo gala de su sensualidad con este bikini de crochet verde decorado con conchas, que combinó con un original cropped top del mismo color, minifalda de mezclilla y sandalias de tacón. 5 de 8 Ver Todo Chiquibaby El look del día Credit: Instagram Así de guapa celebró la conductora a su esposo en el Día del Padre, con este favorecedor vestido lila de escote cuadrado, estampado con flores moradas, sandalias doradas y bolso Christian Dior. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jenicka López El look del día La empresaria compartió esta imagen desde el enlace de unos amigos con un diseño de Pretty Little Thing de terciopelo negro, cuello halter, silueta ceñida y sensual abertura bajo el pecho. 7 de 8 Ver Todo Claudia Martín El look del día Credit: Instagram La actriz asistió a una boda en México con este elegante vestido rojo de tirantes finos con falda satinada con abertura y volantes en la cintura que combinó con zapatos negros con tiras y clutch de Saint Laurent. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

