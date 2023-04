Madison Anderson: conoce el sensual estilo de la ganadora de La casa de los famosos 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson Aquí un repaso de los fabulosos looks de la guapísima reina de belleza que seguro continuará dándonos lecciones de estilo fuera del programa. Empezar galería Escote atrevido Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson La puertorriqueña resaltó sus curvas con un atuendo negro ceñido y sandalias doradas para celebrar sus cumpleaños. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio De viaje Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson Aparte de la moda, Madison es amante de los viajes. Aquí la vimos vistiendo un vestido colorido de mangas largas acentuado con un bolso chic en Bilbao. 2 de 8 Ver Todo Recortes sensuales Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson ¡Qué guapa! Encendió las redes desde la República Dominicana como todo una Barbie boricua. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura elegancia Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson La finalista de Miss Universo 2019 apoyó a la concursantes de Miss Puerto Rico con una confesión azul celeste de Carlos Alberto. 4 de 8 Ver Todo Bikinazo Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson La chica de 27 años disfrutó de un día bajo el sol en la Isla Bonita con un bikini azul que marcó su diminuta cintura. 5 de 8 Ver Todo Atuendo monocromático Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson Siguió la tendencia de las estrellas con un look blanco de crop top y falda amplia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo princesa Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson Protagonizó la semana de la moda en San Juan con esta propuesta clásica del diseñador Luis Antonio. 7 de 8 Ver Todo Colores vivos Madison Anderson Berrios, moda, casa de los famosos 3 Credit: IG/Madison Anderson La ganadora optó por la moda sostenible y reutilizó su traje del certamen Miss Universe Puerto Rico 2019 tres años después y por supuesto, lució tan guapa como la primera vez que lo llevó. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

