El look del día - junio 5, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del dia Credit: Instagram Shakira, Ivy Queen y Madison Anderson son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Shakira Look del día Credit: Instagram Así de sonriente vimos a la cantante en el gran premio de Fórmula 1 de España celebrado en Barcelona. Con un original sostén rosado al aire, portó una colorida camisa de la última colección de Versace en colaboración con Dua Lipa estampada con mariposas y mariquitas, minifalda blanca y tenis. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Look del día Credit: Gonzalo Marroquin/Getty Images for Hulu La actriz estuvo presente en una proyección de su nueva cinta como directora Flamin Hot, en Los Ángeles, con este enterizo de cuero en tono malva, con cuello alto y sin mangas que completó con aretes largos. 2 de 10 Ver Todo Madison Anderson Look del día Credit: Instagram La ganadora de La casa de los famosos 3 tuvo un intenso fin de semana y la vimos así de espectacular con un pantalón negro efecto piel con correas en los tobillos y un top estilo corsé de Candelaria Fashion, un look que nos recordaba un poco a Olivia Newton John en Grease y que completó con un gran brazalete rígido de Paola Baella y sandalias de tiras doradas de Flor de María Collection. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Look del día Credit: Instagram De turista por Chicago, la conductora posó con este cómodo look de pantalón blanco, suéter de cuello vuelto y tenis. No le faltaron una gorra, lentes de sol y una moderna cartera cruzada. 4 de 10 Ver Todo Carolina Sandoval Look del día Credit: Instagram Para hacer frente al calor, la comunicadora apostó por un maxivestido amarillo de tirantes y un bolsito a juego, no olvidó un sombrero para resguardase del sol. 5 de 10 Ver Todo Rosalía Look del día Credit: Instagram Muy moderna, la cantante estuvo en Barcelona, su ciudad natal, por donde paseó con una minifalda tableada de color gris, blusa azul y zapatos rojos de punta que lució con calcetines. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lucerito Mijares Look del día Credit: Mezcalent Cada día más grande, la hija de Lucero asistió a una obra de teatro en México con este conjunto de pantalón y chaqueta negros con brillo que combinó con un top azul brillante y botas chunky metalizadas. 7 de 10 Ver Todo Ivy Queen Look del día Credit: Instagram La Caballota posó seductora con este ajustado vestido morado largo estilo bandage que lució con numerosas pulseras y anillos. 8 de 10 Ver Todo Aleyda Ortíz Look del día Credit: Instagram Para salir a cenar, la presentadora presumió silueta en este vestido negro de cuello halter con la espalda al aire y una abertura en la falda y originales tacones bicolor. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephanie Himonidis Look del día Credit: Instagram Muy relajada, la mexicana disfrutó su fin de semana al sol, con un pantalón de mezclilla entubado, blusa blanca con detalles verdes y tenis. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

