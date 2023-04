El look del día - abril 26, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Andrea Meza y Madison Anderson, Francisca y Carmen Villalobos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian El look del día Credit: Craig Barritt/Getty Images for TIME La empresaria fue entrevistada durante el summit TIME100 donde posó con este llamativo conjunto color marfil de pantalón y chaqueta transparentes con un top bandeau a juego. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram LA dominicana mostró su look del día a sus seguidores desde el plató de Despierta América. Un minivestido, con falda pantalón, de color blanco con líneas rectas y fajín negro que combinó con sandalias minimalistas. 2 de 8 Ver Todo Andrea Meza y Madison Anderson El look del día Credit: Instagram La exMiss Universo y la ganadora de La casa de los famosos posaron así de sonrientes en el plató de Telemundo. Meza con un ceñido enterizo color burdeos con mangas con volumen, escote corazón y unos eslabones decorativos en la cintura; Anderson con un festivo pantalón de lentejuelas multicolor y un top verde brillante. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Carmen Villalobos El look del día Credit: Instagram Ya ha comenzado la nueva temporada de Top Chef y la colombiana se presentó ante la prensa con este set de minifalda y top corto de manga larga en un tejido guateado verde brillante de Avril Fashion House que acompañó con sandalias de tiras. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Look del día La mexicana mostró pierna con esta minifalda de cuero decorada con hebillas plateadas y una camiseta negra sin mangas. Sandalias con pedrería brillante y numerosas gargantillas completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Gaby Espino El look del día Credit: Instagram Fiel a su estilo deportivo la actriz posó para Instagram con un pantalón de chándal azul cielo con rayas laterales y un top blanco con el que presumió sus abdominales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Souza El look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana recibió un galardón en los premios Diosas de plata celebrados anoche en Ciudad de México ataviada con este vestido estampado blanco y negro con cuello bebé y mangas acampanadas que lució con una pequeña cartera acolchada y aretes largos. 7 de 8 Ver Todo Zendaya El look del día Credit: Gabe Ginsberg/Getty Images Ha comenzado la promoción de Dune 2 y la actriz eligió este atuendo de aire masculino con chaleco sin espalda y pantalones amplios de tweed de Louis Vuitton y tacones blancos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 26, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.