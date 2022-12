La maderoterapia es otra alternativa ideal para moldear la silueta de tus sueños en el 2023 Aquí te mostramos cómo funciona y qué efectos beneficiosos puede brindar a tu cuerpo realizar una serie de sesiones con un esteticista experto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para esta entrega de los #EspecialesconKika visitamos nuevamente el centro estético Renuev Spa en Manhattan, donde la experta Milena López nos explicó y demostró, como verás en el vídeo arriba, todos los detalles del tratamiento manual maderoterapia que se realiza con rodillos y dispositivos de madera para mejorar el drenaje linfático. Dentro de los múltiples beneficios que cita la experta está el mejoramiento de la circulación sanguínea y linfática, la reafirmación y tonificación de la piel, además de la relajación y la reducción de los niveles de estrés del paciente. Aquí está todo lo que nos contó mientras realizaba el tratamiento: ¿Qué es la maderoterapia anticelulítica? Se trata de una serie de masajes con los que logramos minimizar la retención de líquidos, tratar la grasa localizada, y estimular la producción de elastina. Los instrumentos utilizados para su aplicación son de madera. Vienen en diferentes tamaños y formas para ajustarse a todas las zonas del cuerpo. ¿Cuáles son esos instrumentos usados en la maderoterapia? Entre los instrumentos más utilizados en la sesión de maderoterapia tenemos: Rodillo liso Su uso principal es para tratar la adiposidad localizada, activando el sistema linfático y circulatorio. La elección del rodillo dependerá del tipo de piel donde será aplicado y la adiposidad. Rodillo cóncavo: Es perfecto para equilibrar la energía y causar una relajación básica. Además de activar la circulación sanguínea y también el sistema linfático. Mazorca: Es muy utilizado de principio a fin en las terapias de reducción. Su uso al inicio es para trabajar la adiposidad localizada y al final de la sesión para tonificar el cuerpo. Tabla modeladora: Todas las toxinas y grasa localizada pueden eliminarse gracias a la tabla modeladora. Con ella, se trabajan esas zonas delicadas y difíciles de cada paciente. Copa sueca: El abdomen, muslos glúteos y cintura pueden ser moldeados con la ayuda de la copa sueca. También combate la grasa localizada en zonas específicas del cuerpo. Champiñón o copa pequeña: Es el mejor instrumento para combatir la celulitis. ¿Dónde puede ser aplicada la maderoterapia? Con fines estéticos es posible utilizarla en todo el cuerpo: torso, glúteos, extremidades y busto para mejorar la tonicidad muscular de todas estas partes. Pero también es utilizada como técnica holística para minimizar los niveles de estrés, aliviar dolores, estimular la renovación celular y permitir que las personas puedan equilibrar su energía. Luego de una sesión de maderoterapia pueden salir totalmente rehabilitados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Se debe tener algún cuidado especial después cada sesión? Recomendamos beber mucho líquido, agua pura o tés herbales para ayudar a la eliminación de toxinas después de ese masaje y por supuesto seguir una dieta balanceada. Para mayor información o programar el tratamiento les recomendamos seguir la cuenta de Instagram de Renuev spa @renuevaculptingnyc

