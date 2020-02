¡Omg! Macy's cerrará 125 tiendas y miles de empleados se quedarán sin trabajo La compañía acaba de cerrar su cede principal ubicada en Cincinnati. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal y como le habíamos informado hace unas semanas, Macy’s está experimentando problemas financieros y por lo tanto se disponía a cerrar 19 tiendas alrededor del país. Y es que al igual que muchas otras compañías que han tenido que cerrar muchos de sus establecimientos para poder seguir a flote, Macy’s trató de hacer lo mismo sin afectar mucho sus empleados y mantener su presencia en la comunidad y entre sus clientes, pero al parecer las cosas empeoraron y ahora la cantidad de tiendas a cerrar es mucho mayor. Resulta que ahora no solo serán 19 tiendas las que cerrarán -estas en los próximos tres meses- sino que la compañía estará deshaciéndose de 125 de sus establecimientos en el transcurso de los próximos tres años y la verdad es que no lo podemos creer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNAlgunas tiendas ya han sido cerradas e incluso las oficinas dónde se maneja toda la tecnología ubicada en San Francisco, CA., al igual que la sede principal de la empresa en Cincinnati acaban de dejar de operar. Según reportó la empresa, cerrarán la mayoría de las tiendas ubicadas en centros comerciales y se enfocarán más abrir establecimientos más pequeños en pequeños centros de compras. También piensan mejorar su website. “Estamos llevando la organización mediante un significante cambio estructural para bajar los costos, unificar el equipo y reducir los trabajos duplicados”, dijo en un comunicado Jeff Gennette, CEO de la compañía. “Los cambios que estamos haciendo son profundos e impactan todas las áreas del negocio, pero son necesarios. Yo se que vamos a salir más fuertes, ágiles y mejores de esta transición que nos dejará mejor preparados para competir en el mercado de compras de hoy”. Lo peor de todo es que con estos cambios se verán afectados 2,000 empleados administrativos y un número por determinar en otras posiciones. ¡Qué pena! Advertisement

