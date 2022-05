Tienes que ver la manicura de $30,000 que lució el rapero Machine Gun Kelly Con más de 800 diamantes incrustados, el cantante urbano presumió orgulloso sus manos junto a su novia Megan Fox en la alfombra roja de los Billboard Music Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Por qué no llevar al lujo a otro nivel? Esto fue lo que probablemente se preguntó el rapero Machine Gun Kelly antes de pasar por la alfombra roja y robarse el show en los Billboard Music Awards este domingo. El cantante, quien llegó al evento de la mano de su bellísima prometida Megan Fox, lució orgulloso un atuendo estilo glam rock que hacía perfecto juego con sus uñas pintadas de negro con diamantes incrustados con un valor de $30,000, según reveló el New York Post. De acuerdo con la publicación, la fundadora de Nails de Los Ángeles, Brittney Boyce, colaboró ​​con Jillian Sassone de Marrow Fine Jewelry en el aspecto brillante, el cual contenía 880 diamantes con un peso total de 11,4 quilates. "El juego de uñas encarna a la perfección el estilo glam rock de MGK", dijo Boyce al medio. Agregó: "Tomó más de 10 horas hacer todo el juego. Fueron creados fuera del sitio y aplicados antes de que él llegara a la alfombra roja". Machine Gun Kelly Credit: MARIA ALEJANDRA CARDONA/AFP via Getty Images El intérprete de 32 años quien también fue uno de los artistas que se presentó en el escenario, lució un traje completamente negro de Dolce & Gabbana compuesto por un jersey de cuello alto igualmente deslumbrante y una chaqueta corta con puntas plateadas afiladas. Megan Fox y Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly Left: Credit: Amy Sussman/Getty Images for MRC Right: Credit: Photo by Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Para el cabello, complementó su estilo con mechones de color rosa intenso que puedes copiar con el color Virgin Pink de Arctic Fox disponible en la página web de la marca o en Ulta Beauty por $18.49. Virgin Pink de Arctic Fox Credit: Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que las gemas de las uñas de la estrella de la música se reciclarán en una colección de anillos de edición limitada que se venderán en el sitio web de Marrow y el 100% de las ganancias se destinarán a una causa benéfica.

