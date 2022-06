Machine Gun Kelly luce una jeringa a modo de arete ¿con sangre de su prometida Megan Fox? El cantante asistió a la presentación de su último filme con un peculiar pendiente lleno de lo que parecía ser sangre. Un fluido que la pareja ya ha intercambiado con anterioridad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pensábamos que Machine Gun Kelly no podía seguir sorprendiendo con sus elecciones de estilo. Lo hemos visto lucir llamativos atuendos coordinados con su prometida, la actriz Megan Fox, presumir manicuras incrustadas de diamantes, presentar su propia línea de esmaltes con cadenas colgando de sus uñas y destacar en cada alfombra que pisa por sus peculiares trajes siempre con brillos, atrevidos estampados y detalles vanguardistas. Pero en esta ocasión fueron sus joyas, en concreto un arete, el que centró todas las miradas. El músico asistió a la presentación de su última película Taurus en el festival de cine de Tribeca, con un traje blanco entallado de corte clásico con lentejuelas, firmado por Dolce & Gabbana que combinó con zapatillas color crema, collares de perlas y un pendiente en forma de jeringa ¿con sangre dentro? "El demonio está en los detalles", escribió el intérprete acompañando a una imagen en primer plano de este extravagante accesorio, que incluso tiene un rubí en forma de gota en la punta, y en la que también pudimos admirar su creativa manicura a juego con su color de pelo. Machine Gun Kelly arete con sangre megan fox Credit: Instagram Por supuesto le acompañaba Fox, quien presumió un vestido palabra de honor en brillante rojo de Sportmax, a juego con la sorprendente joya de su futuro esposo. Ahora los fanáticos se preguntan si la jeringuilla contenía sangre de la actriz, pues no sería la primera vez que los tórtolos hacen ese tipo de intercambios de fluidos corporales. Por ejemplo, tras pedir su mano, los novios bebieron la sangre del otro a modo de ritual y el anillo que el le regaló, esta diseñado con espinas para arañar el dedo si se quita. "Y así como en cualquier vida pasada antes que esta, y como en cualquier otra vida que seguirá, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro", escribió la actriz al anunciar el compromiso. Machine Gun Kelly arete con sangre megan fox Credit: Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Festival Colson Baker, nombre real del cantante, también compartió en 2021 que Fox le había dado una gota de sangre que lucía en un colgante cuando no estaban juntos. "Algunas personas le dan un pañuelos a sus parejas, o lo que sea. Ella me dio su ADN". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego, la jeringuilla de plástico parece real, colgando de uno de los aretes que el cantante lleva en su oreja derecha. ¿Será que sí llevaba sangre de su amada?

