5 mascarillas que dejarán tus pies como los de un bebé Este producto se ha puesto muy de moda y por muy buenas razones. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este momento en el que las cosas parecen estar empeorando nuevamente debido a la COVID-19, las mujeres empezarán nuevamente a hacerse el pelo, las uñas y cualquier otro tratamiento de belleza en la comodidad de su casa. Ahora bien, tenemos que admitir que una de las cosas más difíciles de hacerse es la pedicura, sobretodo porque los talones tienden a resecarse mucho y la botas pueden causar cayos. Por eso es importante hacer ciertos tratamientos y cuidados para mantenerlos en óptimas condiciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Existen cremas y otros productos que pueden ayudar a que los pies estén suaves, pero nada como un tratamiento más profundo. ¿Sabías que existen mascarillas especialmente para los pies? Tal y como funcionan las mascarillas para la cara, la de los pies están formuladas con ingredientes que depositan hidratación y los mantienen en la mejor de las condiciones. Al igual que en el rostro, las mascarillas para los pies deben usarse una o dos veces a la semana, dependiendo de qué tanto lo necesiten tus pies. También, es importante que todos los días apliques una crema hidratante antes de dormir y si es necesario, dormir con medias especiales que ayudan a que los pies retengan la hidratación. Image zoom Credit: Cortesía Clean Foot Mask, de Sephora Collection. Sephora.com. Image zoom Soft & Smooth Gentle Peeling Foot Mask, de Earth Therapeutics. $12. Ulta.com. Image zoom Credit: Cortesía Intensive Moisturizing Foot Mask, de masque Bar. $9.99, por un set de dos. Masque.bar. Image zoom Credit: Cortesía Moisturizing Foot Mask, de Baby Foot. $12. Ulta.com. Image zoom Credit: Cortesía Exfoliating Foot Mask, de Karuna. $38, por un set de 4. Karunaskin.com. Encontramos algunas de las mejores opciones que existen en el mercado y según los reviews dejan los pies como los de un bebé. Ah y si no las necesitas para ti, estas mascarillas pueden ser un excelente regalo para alguien de tu lista. Nosotras ya ordenamos las nuestras.

