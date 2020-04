MAC revela nueva colección inspirada en Selena Quintanilla By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde sus legendarios tops lenceros hasta sus eternos labios rojos, es indudable que el estilo de Selena Quintanilla marcó a toda una generación. Hoy, 25 años después de su muerte, y después de arrasar con la primera colección de maquillaje inspirada en la artista texana, MAC preestrena algunos de los elementos estrella de la nueva colección de maquillaje que han bautizado "La nueva línea es una celebración del increíble legado que nos dejó. Cuando estaba pensando en el concepto tenía a los fans de Selena en mente y está creada para honrar aquello con lo que sus seguidores se sentían más conectados. […] Ella nos enseñó que no hay que mostrarlo todo para gustar o ser sexy. Nos enseñó a ser fieles a quienes somos en realidad". Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los colores en la paleta de sombra para ojos van desde desnudos cálidos que complementan cada tono de piel, hasta algunos marrones terrosos de tonos ricos. Para los labios, hemos incluido una variedad de desnudos, tonos rosados y tonos rojos que dan el puchero perfecto. Las texturas van desde tonos mate a metálicos relucientes para resaltar tu look de día a noche", ha declarado la maquilladora nacional sénior, Gisel Calvillo. No te pierdas la preventa exclusiva sorpresa que tendrá lugar hoy mismo entre la 1 y las 2 pm (EDT) y se puede pre ordenar la colección en www.maccosmetics.com a partir de las 3 p.m. (EDT). Además, la colección estará a la venta en la web de la marca desde el 21 de abril 2020 y en tiendas selectas el 23 de abril. Advertisement

