MAC lanza colección de maquillaje inspirada en la película de Black Panther: Wakanda Forever Esta edición limitada de la marca cuenta con tonos vibrantes, metálicos y brillantes inspirados en los colores, personajes y texturas del mágico mundo de Wakanda. ¡Mira todo lo que tiene! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MAC Cosmetics anunció este miércoles su nueva colección de maquillaje inspirada en la nueva película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever, que se espera llegue a los cines estadounidenses el próximo 11 de noviembre. "Al igual que el vibrante mundo de Wakanda, #MACxWakandaForever presenta tonos lujosos y saturados que parecen fantásticos para todos, especialmente para aquellos con tonos de piel intensos", expresó la artista de maquillaje de la marca Fátima Thomas. "Estoy buscando y deseando crear looks para cada ocasión con esta colección", agregó. La colección cuenta con un bolso para guardar el maquillaje de color negro cuyo diseño está inspirado en el collar del rey T'Chall, interpretado por el fallecido actor Chadwick Boseman. Cabe destacar que la paleta de sombras de ocho colores, con textura cremosa y ligera, brinda un color intenso claridad y resultados vibrantes sin pesadez. Mac Comestics se inspira en Black Panther MAC Cosmetics se inspira en Black Panther Left: Credit: Cortesía de MAC Cosmetics Right: Credit: Cortesía MAC Cosmetics Para los labios, los tonos son poderosamente provocativos. Sus cuatro tonalidades se inspiran en los paisajes, la cultura y ambientes de la película como son el fucsia brillante y fresca [Wakandan Sunset], el azul-rojo mate [Dora Milaje], mate chocolate caliente [Integridad Real] y el púrpura brillante [Wakanda Forever]. El toque cinematográfico lo aportará el brillo de labios Feelin' It, en un dorado translúcido. Colección de Mac inspirada en Black Panther Credit: Cortesía MAC Cosmetics SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como cada look poderoso comienza y termina con una base inmaculada, un dúo de Extra Dimension Skinfinish y Royal Vibrancy tienen un cálido tono dorado y bronce, respectivamente, que te aportarán un increíble glow. ¡Nos encanta todo de esta nueva colección!

