Divertidos y solidarios, MAC Cosmetics celebra al artista Keith Haring con sus labiales VIVA GLAM En los colores más representativos del icónico artista pop y decorados con sus inconfundibles figuras. Hazte ya con estos pintalabios de edición limitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MAC Cosmetics VIVA GLAM x Keith Haring Credit: Cortesía Ya está aquí la nueva colaboración de MAC Cosmetics para su colección de labiales edición limitada VIVA GLAM. Este año, la marca de cosméticos ha elegido homenajear al fallecido artista Keith Haring y su legado artístico, para celebrar el 27 aniversario de su iniciativa filantrópica. Desde 1994, VIVA GLAM ha recaudado más de $500,000,000 en todo el mundo, para colaborar en la lucha contra el sida. En esta edición, no han lanzado uno, sino tres pintalabios en los colores primarios característicos de la paleta de Keith Haring. El 100% de los beneficios de su venta se destina a apoyar la salud y los derechos humanos de personas de todas las edades, todas las razas y todos los géneros durante todo el año. "Para nuestro 27 aniversario estamos emocionados de honrar al fallecido icónico artista Keith Haring y continuar su misión de usar sus ilustraciones para provocar un cambio positivo en los más necesitados de apoyo", declaró John Demsey, director de la Fundación MAC VIVA GLAM en un comunicado. "Era un verdadero visionario que usó su talento con propósito. Aunque tristemente falleció en el pico de la epidemia, estamos orgullosos de que su arte icónico y filantropía vivan a través de VIVA GLAM". Haring, quien utilizaba el metro de Nueva York como lienzo, se convirtió en un icono del arte pop gracias a sus imágenes simbólicas reconocidas en todo el mundo, que ahora adornan el tubo del pintalabios. En cuanto a los colores, los labiales VIVA GLAM x Keith Haring se presentan en rojo mate, azul mate con micropartículas perladas y amarillo efecto frost con toques iridiscentes. Maquillaje divertido que invita a la experimentación. Lúcelos solos para causar impacto, o mézclalos entre sí para conseguir tonos personalizados e inimitables, desde el verde al morado, pasando por púrpuras, naranjas o azules. MAC Cosmetics VIVA GLAM x Keith Haring Credit: Cortesía Cada centavo del precio de venta ($19 cada pintalabios) se dedicará a apoyar a organizaciones locales que colaboran con mujeres y niñas, la comunidad LGTBIQ+ y personas afectadas por el VIH o el Sida. El propio Haring murió de complicaciones relacionadas con el sida en 1990 y en 1994 se creó VIVA GLAM como una respuesta directa de socorro a la epidemia que azotaba el mundo. El 27 aniversario de VIVA GLAM coincide con 40 años desde que se identificó el primer caso de esta enfermedad en los Estados Unidos en 1981. "Keith Haring era un artista simbolista de buen corazón y muy inteligente, que con líneas minimalistas dibujó algunas de las mejores atributos del ser humano, símbolos que cualquiera podía leer", expresó la cantante Debbie Harry del grupo Blondie, quien ha fungido como embajadora de VIVA GLAM en el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Existen además varios paralelismos entre Haring y MAC. El inimitable arte pop callejero de Haring saltó al epicentro de la subcultura artística de Nueva York en la década de 1980, justo cuando MAC se lanzó como una marca que rompía las reglas. Igual que en las figuras de Haring no se puede apreciar edad, raza o color, ya que era defensor de que "el Arte es para todos", la marca de cosméticos comparte la filosofía de que la expresión artística debe ser democrática y no estar sujeta a reglas. Además, ambos apoyan la igualdad de derechos y un futuro saludable para todos. ¿Te atreves a jugar con tu maquillaje y lucir estos impactantes pintalabios?

